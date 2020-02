NFL, Super Bowl 2020: Kansas City Chiefs contro San Francisco 49ers, chi alzerà il Lombardi Trophy a Miami?

Mancano ormai solamente poche ore e il cinquantaquattresimo Super Bowl della NFL vedrà il suo kick-off. All’Hard Rock Stadium di Miami, Florida, dalle ore 00.40 italiane andrà in scena il match più atteso dell’anno, quello che calamiterà su di sè centinaia di milioni di spettatori, oltre ad i 65.326 privilegiati che avranno modo di seguirlo dal vivo. Kansas City Chiefs contro San Francisco 49ers. Una sfida tra due filosofie opposte. Un match tra due grandissime squadre. Un pronostico? No, impossibile farlo.

I campioni della American Football Conference, i Kansas City Chiefs, puntano tutto sul loro clamoroso attacco guidato dall’MVP della scorsa stagione, lo straordinario quarterback Patrick Mahomes. Il prodotto di Texas Tech (che va ricordato a novembre ha rischiato la stagione per un infortunio al ginocchio a Denver) ha dimostrato di poter dominare la scena, sia con i suoi lanci sia correndo. Ma, nei suoi pensieri, il gioco di corsa lo lascerà ai suoi running back LeSean McCoy e Damien Williams. Se questi due formidabili atleti gireranno al meglio, se ne gioverà anche il pacchetto dei wide receivers, specialmente con le play-actions. Su questo fronte saranno temibili i vari Tyreek Hill, Sammy Watikins e Demarcus Robinson, ma il vero punto dominante sarà il tight end Travis Kelce che sa unire potenza, velocità e affidabilità nella presa come forse nessun altro. Le noti dolenti potrebbero arrivare dalla difesa per la squadra di coach Andy Reid. Se, da un lato, la linea di difesa sa eccellere con i vari Chris Jones, Frank Clark, Derrik Nnadi o Terrell Suggs, la secondaria è tutta sulle spalle del fenomenale Tyrann Mathieu, una safety di livello assoluto, ma attorno a lui la qualità non è dello stesso llvello.

Non hanno alcun dubbio sulla propria difesa, invece, i San Francisco 49ers vincitori della National Football Conference. I californiani, infatti, sanno unire pressione sul quarterback asfissiante (per informazioni chiedere ad Aaron Rodgers, messo in enorme difficoltà nel Championship della NFC) e copertura sul profondo. I sacks sono garantiti da gente come Nick Bosa, Arik Armstead, Dee Ford e DeForest Buckner, tutti elementi giovani e velocissimi. Per Patrick Mahomes saranno davvero pochissimi i secondi per ragionare con la palla in mano. E, nel caso riesca a essere protetto nella “tasca” il Qb non avrà vita facile nemmeno nel profondo, con i line-backers Kwon Alexander, Fred Warner e compagni che daranno una mano ai defensive-backs, su tutti l’immenso Richard Sherman. Se sul lato difensivo San Francisco sembra non avere punti deboli, in attacco qualche motivo di preoccupazione c’è. A livelli altissimi propone solamente il running game come visto nel Championship. I vari Raheem Mostert (220 yds contro Green Bay) Tevin Coleman, Kyle Juszczyk e Matt Breida sono un pacchetto clamoroso. Favoriti anche da una linea che domina a livello di blocchi, garantiscono sempre yards importanti e, essendo in quattro, sono sempre freschi. I problemi, se così possiamo chiamarli, arrivano dal gioco aereo. Tutto ruoterà attorno a Jimmy Garoppolo. L’ex Patriot avrà su di sè gli occhi di tutto il mondo. Considerato un giocatore “normale e nulla più” dovrà dimostrare in campo di poter anche vincere le partite in prima persona. Nel Championship non c’è stato assolutamente bisogno e ha dovuto lanciare solamente otto volte, ma stanotte sarà ben diverso. Vedremo molti lanci per il suo eccezionale tight end (e immenso bloccatore) George Kittle, mentre i wide receivers, Richie James, Emmanuel Sanders, Deebo Samuel e Kendrick Bourne, proveranno a incidere sulla gara.

Come ogni grande match di football che si rispetti, ci troveremo di fronte ad una vera e propria partita a scacchi. Tutto si deciderà sui dettagli tra due squadre che non sono abituate negli ultimi anni a questi palcoscenici. I Chiefs, addirittura, non sono al Super Bowl da 50 anni (hanno un record di 1-1 nel complesso), mentre i Niners hanno visto l’ultima apparizione nel 2013 (bilancio di 5-1), con un ko contro i Baltimore Ravens. Non ci rimarrà, quindi, che gustarci questa grandissima partita e vedere chi potrà alzare il Lombardi Trophy ai cielo di Miami. Tutto il mondo avrà i propri occhi sull’Hard Rock Stadium di Miami e sullo show dell’intervallo con Shakira e Jennifer Lopez. Il Super Bowl racchiude in sè tantissime cose, non solo a livello sportivo. Pronti per fare le ore piccole questa notte? La sensazione è che ci sarà davvero da divertirsi. Are you ready for some football?

