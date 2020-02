Napoli-Barcellona calendario Champions League: programma, date, orari, tv, streaming

Gli ottavi di finale di Champions League 2019-2020 sono ormai alle porte e il Napoli di Gattuso è pronto a una sfida che si preannuncia a dir poco spettacolare contro il Barcellona di Leo Messi. L’andata è in programma al San Paolo tra 10 giorni, il 25 febbraio. Il fischio d’inizio verrà dato alle 21.00 e il match sarà trasmesso in diretta TV, oltre che su Sky Sport, anche in chiaro su Canale 5. Sarà, inoltre, possibile seguire l’incontro in diretta streaming su SkyGo e NowTV.

Per quanto concerne il ritorno, invece, la data in cui i partenopei giocheranno nella tana dei cinque volte campioni d’Europa è il 18 marzo e il match inizierà alle sempre alle 21.00. Gli azzurri saranno chiamati a una vera e propria impresa se vorranno ottenere un traguardo per loro storico. I Blaugrana, infatti, oltre a poter contare su una batteria di fenomeni tra cui il pallone d’oro in carica, hanno dalla loro anche una maggior esperienza in match così importanti.

PROGRAMMA NAPOLI-BARCELLONA CHAMPIONS LEAGUE 2020

Andata: 25 febbraio 2020 – ore 21.00

Diretta TV: Canale 5 e Sky

Diretta Streaming: SkyGo e NowTV

Ritorno: 18 marzo 2020 – ore 21.00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo e NowTV



Foto: Lapresse