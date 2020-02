MotoGP, Fabio Quartararo: “Ho scelto Yamaha tra diverse offerte, mi hanno voluto davvero”. Battuta la Ducati?

Fabio Quartararo sarà un pilota Yamaha ufficiale a partire dal 2021, il francese ha firmato in settimana il contratto con la scuderia di Iwata e così tra un anno lascerà la Petronas e guiderà la moto giapponese nel team ufficiale accanto a Maverick Vinales. La Yamaha si è resa protagonista di un autentico colpo di mercato perché il transalpino era un dei pezzi più pregiati in circolazione ed era corteggiato da diversi team, a Iwata hanno però subito capito il potenziale di questo ragazzo che nel 2019 ha battagliato a lungo con Marc Marquez e lo hanno blindato, non aspettando la decisione di Valentino Rossi riguardo al suo futuro.

La Yamaha ha battuto la concorrenza della Ducati ed è stato proprio il ribattezzato El Diablo a spiegare l’operazione in un’intervista concessa a L’Equipe: “Dalla fine di dicembre ho capito che avevano una reale intenzione di continuare a lavorare insieme. Mi hanno fatto capire che mi volevano davvero. Stanno facendo grandi sforzi per migliorare la moto, credo che siano già proiettati al futuro. Io e il mio management ci siamo presi tempo per studiare le diverse offerte che ci sono state presentate. Non abbiamo detto subito di sì, ma come ho accennato, c’era una grande fiducia in me da parte della Yamaha, dimostrata con la fornitura di una moto ufficiale per il 2020. Inoltre la Yamaha è una moto che conosco e con la quale mi sento bene. Poter restare per quattro anni con la stessa marca è una cosa positiva. Yamaha è stata la decisione migliore. Quest’anno avrò una moto identica a quella di Rossi e Vinales. Non è mai successo prima che un team clienti avesse la stessa fornitura di quello ufficiale”.

Foto: Lapresse