Mondiali biathlon Anterselva 2020: programma 15 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Dopo la prima trionfale giornata per l’Italia che ha aperto i Mondiali 2020 di biathlon con il bronzo nella staffetta mista la competizione si è spostata sulle prove individuali con la sprint femminile di ieri. Ad Anterselva Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si sono classificate sesta e settima con un paio di errori a testa che lasciano l’amaro in bocca per la medaglia mancata ma le proiettano in un’ottima posizione in vista dell’inseguimento di domenica.

Oggi lo stesso format sui due poligoni verrà affrontato dagli uomini, chiamati alla 14:45 a disputare la sprint maschile. Riparte la sfida al vertice tra Johannes Boe e Martin Fourcade con tanti outsider pronti a cacciare le medaglie. Tra questi, dopo i riscontri positivi di giovedì, ci sono certamente anche i nostri Lukas Hofer e Dominik Windisch, che hanno una gran voglia di mettersi al collo un’altra medaglia. Con loro per l’Italia anche il livignasco Thomas Bormolini e il friulano Daniele Cappellari, all’esordio in un Mondiale senior.

La sprint maschile dei Mondiali di biathlon di Anterselva, oltre che come di consueto su Eurosport, sarà trasmessa eccezionalmente in diretta tv anche in chiaro su RaiSport. Per seguire gli eventi in streaming da pc, smarthpone e tablet si potrà usare le varie piattaforme in abbonamento Sky Go (solo Eurosport 1) ed Eurosoport Player, oltre che gratuitamente nella sezione Live Broadcasting del sito ufficiale biathlonworld.com, con commento in inglese.

OA Sport, come sempre, vi offrirà la diretta live testuale della competizione.

15 FEBBRAIO – MONDIALI BIATHLON ANTERSELVA 2020

15 febbraio 2020, ore 14:45: Sprint maschile con Hofer, Windisch, Bormolini, Cappellari

Diretta tv su RaiSport e Eurosport 1

Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, biathlonworld.com

Diretta live testuale su OA Sport

