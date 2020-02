Mondiali biathlon Anterselva 2020: programma 14 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

I Mondiali 2020 di biathlon sono iniziati col botto. Nella prima delle dieci giornate di gara sulle nevi della storica località di Anterselva il quartetto azzurro formato da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch ha subito scaldato i cuori della Südtirol Arena conquistando un argento iridato che, con un po’ di fortuna in più, poteva anche essere oro.

La favoritissima Norvegia ha infatti dovuto sudare fino all’ottavo e ultimo poligono per scrollarsi di dosso la caparbia staffetta italiana, trascinata da un Hofer di lusso, ma alla fine ha conquistato il primo oro di questa 51esima edizione del campionato del mondo. Terzo gradino del podio per la Repubblica Ceca di Eva Kristein Puskarcikova, Marketa Davidová, Ondrej Moravec e Michal Krcmar.

Vittozzi e Wierer torneranno oggi subito in azione insieme a Federica Sanfilippo e Michela Carrara in quanto alle 14.45 è prevista la sprint femminile. Le avversarie più quotate sono ancora le norvegesi Marte Olsbu Røiseland e Tiril Eckhoff insieme alla svedese Hanna Öberg e alla tedesca Denise Herrmann che ieri si è fatta decisamente notare nonostante il giro di penalità.

La sprint femminile dei Mondiali di biathlon di Anterselva, oltre che come di consueto su Eurosport, sarà trasmessa eccezionalmente in diretta tv anche in chiaro su RaiSport. Per seguire gli eventi in streaming da pc, smarthpone e tablet si potrà usare le varie piattaforme in abbonamento Sky Go (solo Eurosport 1) ed Eurosoport Player, oltre che gratuitamente nella sezione Live Broadcasting del sito ufficiale biathlonworld.com, con commento in inglese.

OA Sport, come sempre, vi offrirà la diretta live testuale della competizione.

14 FEBBRAIO – MONDIALI BIATHLON ANTERSELVA 2020

14 febbraio 2020, ore 14:45: Sprint femminile con Vittozzi, Wierer, Sanfilippo e Carara

Diretta tv su RaiSport e Eurosport 1

Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, biathlonworld.com

Diretta live testuale su OA Sport

