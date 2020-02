Lotta, Europei Roma 2020: assegnati gli ultimi cinque titoli continentali nello stile libero

Assegnati gli ultimi cinque titoli continentali dello stile libero agli Europei di lotta in corso a Roma: per l’Italia è arrivata la medaglia d’oro di Frank Chamizo Marquez nella categoria olimpica dei -74 kg, mentre Simone Iannattoni è uscito nei ripescaggi della categoria non olimpica dei -92 kg.

CATEGORIE OLIMPICHE

Nei -74 kg l’oro va all’azzurro Frank Chamizo Marquez, che supera il russo Magomedrasul Muhtarovitch Gazimagomedov, mentre i bronzi vanno al turco Soner Demirtas ed al georgiano Avtandil Kentchadze. Nei -86 kg si impone il russo Artur Naifoonv, che sconfigge il sammarinese Myles Nazem Amine, mentre i bronzi sono dello slovacco Boris Makoev e del bielorusso Rasul Tsikhayeu. Infine nei -125 kg il titolo va al georgiano Geno Petriashvili, che sconfigge il polacco Robert Baran, mentre i bronzi vanno all’azero Jamaladdin Magomedov ed al russo Baldan Tsyzhipov.

CATEGORIE NON OLIMPICHE

Nei -61 kg l’oro va al collo del russo Aleksandr Bogomoev, che batte il georgiano Beka Lomtadze, mentre i bronzi vanno all’armeno Arsen Harutyunyan ed al romeno Nikolai Okhlopkov. Nei -92 kg vince il turco Suleyman Karadeniz, che supera lo svizzero Samuel Scherrer, mentre i bronzi vanno all’azero Aslanbek Alborov ed al bielorusso Amarhajy Mahamedau.

roberto.santangelo@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Luigi Mariani LPS