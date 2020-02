Lotta, Europei 2020: quando combatte Frank Chamizo? Date, programma, orari e tv

Quest’oggi, lunedì 10 febbraio, cominciano ufficialmente con le prime eliminatorie della greco-romana i Campionati Europei 2020 di lotta, in programma fino a domenica 16 febbraio al PalaPellicone di Ostia. Il punto di riferimento principale dell’intero movimento azzurro è senz’ombra di dubbio Frank Chamizo, il quale andrà a caccia del quarto titolo continentale di una carriera strepitosa. L’atleta dell’Esercito classe 1992, bronzo olimpico a Rio 2016 nei -65 kg, proverà a bissare il successo della passata edizione in cui riuscì a battere in finale a Bucarest il francese Zelimkhan Khadjiev.

Chamizo, impegnato nella categoria -74 kg dello stile libero, farà il suo esordio nella manifestazione casalinga sabato 15 febbraio a partire dalle ore 11.30 con le eliminatorie fino alle semifinali. Nel caso in cui dovesse accedere al tabellone di ripescaggio per il bronzo, tornerebbe sulle materassine del PalaPellicone domenica 16 febbraio dalle ore 16.00, mentre le finali andranno in scena a partire dalle ore 18.00 in chiusura di programma. Tutti gli incontri della competizione saranno visibili in diretta streaming su UWW, con Rai Sport che dovrebbe trasmettere in diretta tv le finali delle varie categorie.

PROGRAMMA, ORARI E TV FRANK CHAMIZO EUROPEI LOTTA 2020:

SABATO 15 FEBBRAIO:

11.30-15.00 Eliminatorie -74 kg stile libero (diretta streaming su UWW)

Loading...

Loading...

DOMENICA 16 FEBBRAIO:

16.00-17.45 Ripescaggi -74 kg stile libero (diretta streaming su UWW)

18.00-21.00 Finali -74 kg stile libero (diretta tv su Rai Sport e diretta streaming su Rai Sport Web)

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: UWW