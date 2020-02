Lotta, Europei 2020: il tabellone di Frank Chamizo. Cammino durissimo per l’azzurro verso la finale

Sorteggiato il tabellone della categoria di peso olimpica dei -74 kg dello stile libero agli Europei 2020 di lotta in corso a Roma: domattina la difesa del titolo di Frank Chamizo Marquez inizierà dal turno di qualificazione agli ottavi e sarà subito opposto ad un osso duro come il turco Soner Demirtas.

In caso di successo l’azzurro poi si troverebbe opposto agli ottavi, con tutta probabilità, all’azero Khadzhimurad Gazhiyev, che all’esordio non dovrebbe avere problemi di sorta contro il polacco Patryk Krzysztof Olenczyn. L’approdo ai quarti quindi per l’azzurro arriverebbe dopo aver superato già due ostici impegni.

Ai quarti ad attenderlo ci sarà uno tra il romeno Zurab Kapraev ed il moldavo Valentin Borzin, oppure tra l’ucraino Denys Pavlov e l’estone Aimar Andruse, avversari assolutamente alla sua portata, mentre il penultimo atto potrebbe essere contro uno tra il magiaro Murad Kuramagomedov o il bielorusso Andrei Karpach.

Nella parte alta del tabellone invece il favorito per l’approdo in finale pare essere il georgiano Avtandil Kentchadze, ma il russo Magomedrasul Muhtarovitch Gazimagomedov prima ed il bulgaro Miroslav Stefanov Kirov poi proveranno a rovinargli la festa. Cammino senza dubbio ostico sin da subito per Frank Chamizo Marquez.

Foto: UWW