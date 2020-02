Lotta, Emanuela Liuzzi esce nel turno di qualificazione ai quarti nei -50 kg degli Europei 2020 di Roma

Si ferma subito la corsa agli Europei di lotta femminile in corso a Roma per Emanuela Liuzzi, che nella categoria di peso olimpica dei -50 kg viene sconfitta nel turno di qualificazione ai quarti dalla russa Milana Dadasheva, che si impone per schienamento con incontro interrotto a 2’35” dal termine.

Inizia bene il confronto per l’azzurra, tanto che alla russa viene contestata la passività, ma proprio nel corso dei 30″ che avrebbero portato al primo punto per l’azzurra, ecco che a 3’50” arriva la presa da due punti da parte di Dadasheva. Dopo la pausa arriva subito la presa del 4-0 a 2’39”, che porta allo schienamento a 2’35”.

L’azzurra, che ora spera nel ripescaggio, non riesce a mascherare la propria delusione, lasciando in lacrime la materassina.

Turno di qualificazione ai quarti

-50 kg Milana DADASHEVA (RUS) df. Emanuela LIUZZI (ITA) by VFA, 4 – 0

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: UWW