Lotta, Dalma Caneva va in semifinale agli Europei 2020 di Roma nei -68 kg! Fuori Campagna e Pjollaj

CI sarà un’azzurra in semifinale agli Europei di lotta femminile in corso a Roma: Dalma Caneva ha raggiunto infatti il penultimo atto della competizione nella categoria di peso olimpica dei -68 kg, mentre non ce l’hanno fatta Ambra Campagna nella categoria di peso non olimpica dei -55 kg ed Eleni Pjollaj nella categoria di peso olimpica dei -76 kg, uscite entrambe ai quarti di finale.

Dalma Caneva raggiunge le semifinali al termine di un incontro tirato ma avaro di emozioni vinto ai punti per 2-1 contro la lituana Danute Domikaityte, mentre poco può Ambra Campagna, sconfitta ai punti con un netto 0-7 dalla moldava Mariana Dragutan, infine Eleni Pjollaj cede ai punti per 4-9 alla transalpina Pauline Denise Lecarpentier, facendosi sfuggire il match nell’ultimo minuto.

Dalma Caneva nel pomeriggio si giocherà l’accesso alla finale contro la tedesca Anna Carmen Schell.

Quarti di finale

-55 kg Mariana DRAGUTAN (MDA) df. Ambra CAMPAGNA (ITA) by VPO, 7 – 0

– 68 kg Dalma CANEVA (ITA) df. Danute DOMIKAITYTE (LTU) by VPO1, 2 – 1

-76 kg Pauline Denise LECARPENTIER (FRA) df. Eleni PJOLLAJ (ITA) by VPO1, 9 – 4

Semifinali

-68 kg Anna Carmen SCHELL (GER) vs. Dalma CANEVA (ITA)

Foto: FIJLKAM