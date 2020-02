Karate, Viviana Bottaro qualificata alle Olimpiadi 2020! L’azzurra a Tokyo per una medaglia nel kata

Viviana Bottaro si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020! La karateka ha conquistato il pass per la rassegna a cinque cerchi con tre gare di anticipo sul termine del periodo di qualificazione, l’azzurra è terza nel ranking della federazione internazionale con 7275 punti alle spalle della spagnola Sandra Sanchez (10582,5) e della giapponese Kiyou Shimizu (9082,5): il vantaggio sulle immediate inseguitrici è rassicurante, le avversarie non possono più superare la nostra portacolori che così è sicura di poter volare in Giappone nel cuore dell’estate.

La 32enne genovese, Campionessa d’Europa individuale nel 2014 e bronzo individuale ai Mondiali 2018, è un indiscutibile punto di riferimento nella specialità del kata e si presenterà nel Sol Levante per andare a caccia di una medaglia. Viviana Bottaro è entrata anche nella storia dello sport italiano perché è diventata la prima karateka italiana a qualificarsi alle Olimpiadi (questo sport è al debutto assoluto).

La ligure ha palesato tutta la sua emozione nelle dichiarazioni rilasciate al Coni: “Mi sento di aver conquistato qualcosa di grande in cui credevo. Aspettavo questo giorno da anni e finalmente è arrivato. Le aspettative su di me sono alte, lo so, ma mi sento in grado di fare bene. A marzo disputerò i Campionati Europei e spero di prepararmi al meglio poi per Tokyo“. Al momento 184 italiani sono qualificati alle Olimpiadi.

Foto: FIJILKAM