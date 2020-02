Hockey pista, Serie A1 2020: Lodi sconfitto a Viareggio, non ne approfitta Forte dei Marmi

Giornata numero 21 nella Serie A1 di hockey pista 2020, che ha visto la capolista Lodi ottenere la seconda sconfitta in tre partite, uscendo con le ossa rotte dal campo del Viareggio. Toscani molto aggressivi e compatti in difesa, capaci di portarsi a casa i tre punti, superando 4-3 i lombardi, grazie alla tripletta di Samuele Muglia, subentrato dalla panchina.

Non ne ha approfittato invece la GDS Forte dei Marmi, bloccata ancora una volta dal Follonica sul 2-2, portando a due le partite senza vittoria, mentre il Trissino è riuscito ad avere la meglio sulla Telea Medical Sandrigo per 7-3, in una gara dai ritmi alti, dove sono volati anche cartellini pesanti.

Netto successo anche del Lanaro Breganze, che con una quaterna di Eloi Mitjans ha piegato 6-0 la Credit Agricole Sarzana, attraverso una prestazione super del portiere Xico Veludo, con il quadro completato dal 5-4 della Ubroker Scandiano sulla TeamServiceCar Monza, nel match deciso dal tiro diretto a tempo scaduto di David Gelma Paz.

I risultati di giornata:

CGC VIAREGGIO-AMATORI WASKEN LODI 4-3

TEAMSERVICECAR MONZA-UBROKER SCANDIANO 4-5

CREDIT AGRICOLE SARZANA-LANARO BREGANZE 0-6

GDS IMPIANTI FORTE MARMI-IMPREDIL FOLLONICA 2-2

GSH TRISSINO-TELEA MEDICAL SANDRIGO 7-3

La classifica aggiornata:

AMATORI WASKEN LODI 46

GDS IMPIANTI FORTE MARMI 45

HOCKEY VALDAGNO 1938 40

LANARO BREGANZE 39

GSH TRISSINO 38

UBROKER SCANDIANO 36

CGC VIAREGGIO 32

IMPREDIL FOLLONICA 28

CREDIT AGRICOLE SARZANA 27

BDL CORREGGIO 21

STEMA HOCKEY BASSANO 17

TEAMSERVICECAR MONZA 16

MONTEBELLO HOCKEY 14

TELEA MEDICAL SANDRIGO 14

gianni.lombardi@oasport.it

Foto: Juri Chiari – FISR