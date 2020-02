Hockey pista, Serie A1 2020: al Montebello il derby vicentino contro Sandrigo, bianco-rossi vittoriosi 4-3

Si è chiusa quest’oggi la diciannovesima giornata della Serie A1 di hockey su pista 2020, e lo ha fatto nel segno del Montebello, capace di sconfiggere per 4-3 il Sandrigo nel posticipo del mercoledì, al termine di un derby vicentino molto combattuto sin dalle prime fasi. A passare in vantaggio sono stati proprio i biancoazzurri al 10′, a seguito del tiro diretto di Alberto Pozzato, con i padroni di casa che però hanno impattato con Carlo Bertinato. Ultime fasi di frazione concitate, con Marco Poletto e compagni ancora avanti con gol del suo capitano, ma nuovamente raggiunti sul filo di lana da Pol Galbas.

Nella ripresa Alberto Peripolli ha fallito un tiro diretto, mentre Montebello è riuscito a mettere per la prima volta il muso avanti con la rete di Juan Fariza, dopo poco più di cinque minuti. I locali hanno dunque raggiunto quota dieci falli, con Claudio Lopes che non ne ha approfittato, così come Fariza ha mancato l’appuntamento con il gol nonostante il cartellino blu rifilato a Diego Nicoletti.

Nel finale si sono scaldati gli animi, sono arrivati altri quattro cartellini, e a 57 secondi dal termine Marc Vazquez ha trasformato il diretto del 3-3, con Triso Gomez che però sulla sirena ha riportato avanti la formazione allenata da Mirko De Gerone, per il definitivo 4-3.

Foto: Vanelli – FISR