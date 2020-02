Hockey ghiaccio, Alps League 2020: vincono Val Pusteria, Renon e Cortina nel Master Round, Fassa nel Qualification Round

Serata ricca di match per la seconda fase della Alps Hockey League 2019-2020. Sul ghiaccio quasi tutte le squadre italiane impegnate in match di grande importanza. Nel Master Round vittorie di spicco per Val Pusteria e Renon che ora comandano la classifica in prima e seconda posizione, quindi nel derby italiano Cortina piega Asiago e sale al terzo posto. Nel Qualification Round A, invece, pesante ko per Gherdeina in casa del Red Bull Juniors, mentre nel Round B Fassa non lascia scampo ad Eibaren ed è sempre più prima.

Master Round

Val Pusteria – Olimpija Lubiana 2-0: vittoria importantissima per i giallo-neri che sbloccano il punteggio con Hofer dopo poco meno di un quarto d’ora di match su assist di McNally, quindi raddoppiano in avvio di secondo tempo (20:40) con Cristellon su assist dello stesso Hofer.

HDD Jesenice – Rittner Buam 0-2: Renon cerca il successo per puntare al secondo posto del Master Round e non si è fatto distrarre. Vantaggio immediato con Lane al minuto 5:30 su assist di Kostner, quindi raddoppio al minuto 27:34 con lo stesso Kostner su assist di Tudin per la rete che ha chiuso i conti e ha regalato i tre punti agli altoatesini.

Cortina – Asiago Hockey 3-1: il match dello Stadio Olimpico prende il via nell’equilibrio. Bisogna attendere il minuto 20:12 per vedere la prima rete. Ci pensa Rosa a portare avanti Asiago che conduce il match a lungo. Cortina pareggia infatti al 52:08 con Barnabo, mentre King segna la rete della vittoria al 56:18 con King per il 2-1 quindi Giftopoulos fissa il 3-1 finale a pochi secondi dal termine.

Loading...

Loading...

Qualification Round A

Red Bull Juniors – Gherdeina 5-2. missione quasi impossibile per gli altoatesini che, in effetti, capitolano a Salisburgo in un match senza storia. Vantaggio dei padroni di casa con Arrak dopo 8:35, quindi pareggio di Gherdeina dopo 29 secondi con Schweitzer su assist di Pitscheler, ma si tratta di un fuoco di paglia. Gli austriaci, infatti, cambiano marcia e segnano a raffica. Prima con Englund al minuto 12:04, quindi con Witting al 32:02 e Appendino al 37.55. Gherdeina prova a rialzare la testa con Vinatzer al 58:04, ma ancora Arrak chiude i conti sul 5-2 al 59:37.

Lustenau – EC KAC II: 2-5.

Qualification Round B

Fassa Falcons – Eisbaren 4-.3; i Falcons si mettono subito a condurre con Roupec che sigla l’1-0 dopo soli 4:52, ma gli austriaci rispondono immediatamente, prima con Putnik al minuto 6:17 quindi passano in vantaggio con Ban dopo 12:47. A questo punto Fassa si scatena e va di nuovo a segno con Roupec al 23:52, torna in avanti con Kustatscher al 29:53 quindi blindano il risultato con Chiodo al 31:42. Nel finale c’è tempo per la rete di Lanzinger ma ormai è troppo tardi per gli austriaci.

EC Kitzbuhel – EC Bregenzwald 5-3

CLASSIFICA MASTER ROUND

1 PUS 4 +9 14 2 RIT 4 +1 9 3 SGC 4 -2 7 4 HKO 4 -2 7 5 ASH 4 -2 5 6 JES 4 -4 4

CLASSIFICA QUALIFICATION ROUND A

1 RBJ 4 +11 14 2 EHC 5 -2 8 3 WSV 4 -5 8 4 GHE 4 -2 7 5 VCS 3 +4 6 6 KA2 4 -6 3

CLASSIFICA QUALIFICATION ROUND B

1 FAS 5 +7 16 2 VEU 3 +7 12 3 EKZ 4 +0 8 4 KEC 4 +2 7 5 ECB 4 -2 3 6 SWL 4 -14 0

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Carola Semino