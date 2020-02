Golf, PGA Tour 2020: Adam Scott vince il Genesis Invitational, Rory McIlroy è quinto e resta numero 1 al mondo

Si è concluso poco fa il Genesis Invitational a Pacific Pasalides, in California, all’interno del PGA Tour 2020, ultimo torneo prima del debutto del WGC in Messico. L’australiano Adam Scott è il vincitore, con il trentunesimo successo nella carriera da professionista, grazie ad uno dei pochi giri di oggi sotto il par (nel suo caso -1) che gli consente di chiudere a -11. Scott resiste al recupero del sudcoreano Sung Kang e dell’americano Scott Brown, che con -2 e -3 completano il torneo a -9, al pari dell’americano Matt Kuchar, che era uno dei tre leader di ieri e che cala con un +2, scendendo alla piazza d’onore. Scott, inoltre, con questo risultato si porta al numero 7 dell’OWGR.

Quinto posto per un ampio gruppo a -8 che comprende il nordirlandese Rory McIlroy, autore di un +3 oggi. Per lui, più che il giro odierno, vale la soddisfazione della permanenza al numero 1 del ranking mondiale, che gli permette di eguagliare come numero di settimane in testa (97) l’inglese Nick Faldo. Soltanto in due hanno speso più settimane in cima al mondo: Tiger Woods (683, a proposito, ha chiuso 68° con +11) e Greg Norman (331). Assieme a McIlroy ci sono il giapponese Hideki Matsuyama e gli americani Bryson DeChambeau, Max Homa e Joel Dahmen. Decimi a -7 gli altri statunitensi Chez Reavie, Dustin Johnson e Talor Gooch.

Per quanto riguarda gli altri due che avrebbero potuto chiudere la settimana da numero 1, lo spagnolo Jon Rahm termina al 17° posto con -5, mentre per l’ex leader globale Brooks Koepka c’è la 43ma posizione, pari con il par. Un’altra delle notizie di oggi è che l’americano Collin Morikawa entra per la prima volta all’interno della top 50 grazie alla sua 26ma posizione: ha 23 anni ed un grande futuro davanti.

