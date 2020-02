Giro d’Italia Under 23 2020: tutte le squadre partecipanti, 17 formazioni italiane

Il Giro d’Italia Under 23 si disputerà dal 4 al 14 giugno. La Corsa Rosa riservata ai giovani ciclisti vedrà al via ben 31 formazioni provenienti da 11 Paesi a ulteriore dimostrazione di quanto l’evento nostrano, evento alla 43ma edizione e sponsorizzato da Enel, abbia sempre più successo. Al via vedremo 17 formazioni italiane e 14 straniere provenienti da Austria, Bielorussia, Colombia, Francia, Inghilterra, Italia, Olanda, Russia, Spagna, Svizzera e USA.

SQUADRE GIRO D’ITALIA UNDER 23:

SQUADRE ITALIANE:

Aran Cucine Vejus

Asd General Store Essegibi F.lli Curia

Biesse Arvedi Premac

Casillo-Petroli Firenze-Hopplà

Cycling Team Friuli

Gallina Colosio Eurofeed

Gs Maltinti Lampadari

#inEmiliaRomagna Cycling Team

Interregionale Mista

Iseo Rime Carnovali

Lan Service-Zheroquadro

Mastromarco Sensi FC Nibali

NTT Continental Cycling Team

Team Beltrami Tsa-Marchiol

Team Colpack Ballan

Work Service Dynatek Vega

Zalf Euromobil Désirée Fior

SQUADRE STRANIERE:

Équipe Cycliste Groupama-Fdj – Francia

Gazprom Rusvelo – Russia

Hagens Berman Axeon Cycling Team – USA

Holdsworth Zappi Cycling Team – Inghilterra

Kometa Cycling Team – Spagna

Minsk Cycling Club – Bielorussia

Seg Racing Academy – Olanda

Swiss Racing Academy – Svizzera

Team Caja Rural-Seguros Rga – Spagna

Team Colombia Tierra De Atletas – Colombia

Tirol Ktm Cycling Team – Austria

Trinity Racing – Inghilterra

Uae Team Colombia Colnago – Colombia

Velo Club Mendrisio – Svizzera



Foto: Valerio Origo