Ginnastica artistica, quando gareggia Vanessa Ferrari a Melbourne? Orari, programma, tv, streaming Coppa del Mondo

Vanessa Ferrari e Lara Mori parteciperanno alla tappa della Coppa del Mondo 2020 di ginnastica artistica che si disputerà nel weekend del 20-23 febbraio a Melbourne (Australia). Le azzurre saranno impegnate alla trave e al corpo libero, le qualifiche andranno in scena venerdì 21 febbraio e poi le migliori otto atlete torneranno in pedana due giorni dopo (sabato 23 febbraio) per disputare la finale). Le nostre portacolori sono in lotta per la qualificazione alle Olimipadi di Tokyo 2020, sono appaiate al secondo posto nella classifica al corpo libero e la battaglia interna è entrata nel vivo: soltanto una riuscirà a volare in Giappone ovvero colei che riuscirà a chiudere alle spalle della statunitense Jade Carey ormai lanciatissima verso il primato.

Vanessa Ferrari tornerà in gara a 11 mesi di distanza dall’ultima gara e dopo un’operazione ai piedi, Lara Mori si è esibita più volte negli ultimi mesi e ha già testato la gamba tre settimane fa in Serie A. Si preannuncia grande spettacolo nella terra dei canguri, la bresciana e la toscana vogliono essere assolute protagoniste e sicuramente ci faranno divertire. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari: quando gareggia Vanessa Ferrari a Melbourne in Coppa del Mondo? Non sono previste dirette tv e/o streaming, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (in questa zona dell’Australia sono avanti dieci ore rispetto a noi).

QUANDO GAREGGIANO VANESSA FERRARI E LARA MORI?: DATE, PROGRAMMA, ORARI

VENERDÌ 21 FEBBRAIO:

08.00-11.00 Qualificazioni: trave, corpo libero

DOMENICA 23 FEBBRAIO:

05.00-08.00 Finali: trave, corpo libero

COPPA DEL MONDO GINNASTICA OGGI: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Non sono previste dirette tv e/o streaming.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse