Francia-Italia orario e tv, Sei Nazioni rugby 2020: programmazione Dmax, programma, streaming

Si chiude domenica, con fischio d’inizio alle 16.00, il secondo turno del Guinness Sei Nazioni 2020 e si chiude con la sfida di Parigi tra la Francia e l’Italia del neo ct Franco Smith. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Dmax, ma sarà visibile anche in streaming web su Dplay.

Torna subito il Guinness Sei Nazioni 2020 e questo fine settimana va in scena la seconda giornata del torneo continentale. L’Italia scenderà in campo domenica, a chiudere il programma, con fischio d’inizio alle 16.00, a Parigi contro la Francia. Bleus che si presentano all’appuntamento forti dal successo a sorpresa domenica scorsa contro l’Inghilterra, che era la favorita della vigilia, e dunque gli azzurri – usciti con un pesante ko da Cardiff – sono gli sfavoriti in un match in cui la squadra di Franco Smith dovrà cambiare approccio se vorrà mettere in difficoltà i ragazzi di Fabien Galthié.

Si dovranno limitare al massimo i falli, soprattutto quelli ingenui come lo sgambetto di Lovotti che ha regalato tre punti a inizio match con il Galles, ma soprattutto servirà un’aggressività maggiore nei punti d’incontro, cioè dove l’Italia ha sofferto troppo a Cardiff, ma anche dove la Francia ha saputo fare la differenza con l’Inghilterra. I Bleus con l’Inghilterra hanno mostrato i propri limiti – che principalmente sono l’inesperienza internazionale e la tenuta mentale – nell’ultimo quarto di gioco e, dunque, per gli azzurri sarà fondamentale evitare di far scappare via la Francia nella prima parte del match. Reggere l’urto nei primi dieci minuti ed evitare cali di tensione a cavallo dell’intervallo è l’arma per provare a mettere dubbi nella testa di Ntamack e compagni e provare il colpaccio.

PROGRAMMA FRANCIA-ITALIA SEI NAZIONI RUGBY 2020

II giornata

Domenica 9° febbraio

Francia vs Italia – ore 16.00

Diretta tv su DMAX

Diretta streaming su DPlay

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: Massimiliano Carnabuci – LPS