Fed Cup 2020, Italia-Croazia: l’ordine di gioco. Si parte con Elisabetta Cocciaretto, poi Camila Giorgi e il doppio

Manca un passo all’Italia per arrivare a giocare il playoff per tornare nel World Group di Fed Cup. Nel Gruppo I della Zona Euro-Africana, le azzurre affrontano la Croazia nel match decisivo: è appena stato rilasciato l’ordine di gioco delle tre partite che si disputeranno oggi dalle 12.

In apertura ci sarà Elisabetta Cocciaretto, che è opposta alla numero 300 del mondo Lea Boskovic, con cui non ci sono precedenti. Lo scorso anno la croata è stata vincitrice di un ITF da 25.000 dollari in Svizzera, ma ha avuto pochi altri acuti nelc orso della stagione.

Sarà la volta, poi, del confronto tra Camila Giorgi e Jana Fett: c’è un precedente tra le due, risalente ai quarti di finale di Birmingham nel 2017, in cui fu l’italiana a uscire vittoriosa con il punteggio di 6-3 6-4.

Infine, il doppio, in cui attualmente sono indicate da una parte Jasmine Paolini e Martina Trevisan e dall’altra le due singolariste croate. La Croazia, fino a questo momento, ha battuto per 2-1 la Bulgaria e ha perso per 3-0 contro l’Ucraina.

Foto: LaPresse