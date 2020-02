Fed Cup 2020: fantastica cavalcata dell’Italia che vola ai playoff. Paolini e Cocciaretto in grande crescita

Obiettivo raggiunto senza problemi dall’Italia del tennis femminile che ha conquistato i playoff di Fed Cup. Le azzurre hanno stravinto il girone B del Gruppo I della zona Europa/Africa e la successiva sfida contro la Croazia. Il rinnovato format della competizione per Nazionali femminili di tennis prevede che le otto vincenti dei gruppi zonali, una di queste è proprio la squadra guidata da Tathiana Garbin, possano giocarsi l’accesso agli spareggi dell’edizione successiva.

Nella gara d’esordio le azzurre hanno superato con un secco 3-0 la modesta Austria. Camila Giorgi ha battuto in rimonta e in tre set (4-6 6-3 6-0) Mira Antonitsch. Nel secondo singolare è stato un gioco da ragazzi per Jasmine Paolini sconfiggere Julia Grabher 6-3 6-1. A completare il percorso netto la vittoria nel match di doppio della coppia formata da Giulia Gatto-Monticone e da Martina Trevisan che hanno superato 6-4 6-4 le austriache Melanie Klaffner/Sinja Kraus.

La seconda sfida del girone, contro l’Estonia, è stata sicuramente la più impegnativa. Una buona Giorgi ha perso contro Anett Kontaveit 6-3 4-6 7-6 (4) in 2 ore e 24 minuti di gioco. In precedenza la sorpresa di questa prima parte di Fed Cup, Elisabetta Cocciaretto, aveva battuto la padrona di casa Elena Malygina in maniera molto netta e convincente con il risultato di 6-1 6-1. A regalare il secondo successo alle azzurre la coppia Trevisan/Paolini che in doppio hanno asfaltato 6-3 6-2 Gorlats/Saar.

Nel terzo match le azzurre hanno letteralmente passeggiato contro la Grecia. Cocciaretto ha messo in campo la solita prestazione solida e concreta vincendo 6-1 6-2 contro Dimitra Pavlou. Paolini ha superato la 14enne Michaela Laki con il punteggio di 6-1 6-4, a completare l’opera il 6-1 6-0 con il quale Cocciaretto-Gatto Monticone hanno demolito Grammatikopoulou-Pavlou. Nella sfida valevole per i playoff l’azzurra numero 153 del mondo ha sconfitto con un doppio 6-3 la croata Lea Boskovic. Nessun problema nel secondo singolare per Camila Giorgi che ha battuto 7-6 6-4 Jana Fett.

La Nazionale guidata da Tathiana Garbin ha mostrato una grande solidità. Paolini e Cocciaretto si sono disimpegnate alla grande palesando importanti miglioramenti a livello tecnico e non solo. Giorgi, nonostante la sconfitta contro Kontaveit (n.22 del ranking Wta), è stata comunque il punto di riferimento. Il bilancio, quindi, non può che essere positivo, in vista di quanto potrebbe accadere nel prossimo mese di aprile.

L’Italia dovrà affrontare una delle otto Nazionali perdenti delle Fed Cup Qualifiers che si sono disputate in contemporanea ai gruppi zonali nei giorni scorsi, tra le possibili avversarie delle azzurre ci sono Lettonia, Olanda, Romania, Brasile, Giappone, Canada, Kazakistan e Gran Bretagna.

