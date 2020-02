Fed Cup 2020: esordio morbido per l’Italia contro l’Austria. Le azzurre si affidano a Camila Giorgi

E’ tutto pronto per il primo match dell’Italia nella Fed Cup 2020 di tennis contro l’Austria. Le azzurre saranno impegnate nel Gruppo I della zona Europa/Africa che si giocherà a Tallinn (Estonia) con l’obiettivo di conquistare il pass per i playoff di aprile, che a loro volta metteranno in palio i posti per le qualificazioni al World Group di febbraio 2021.

L’Italia si affiderà alle uniche due tenniste presenti nella top-100 ovvero Jasmine Paolini e Camila Giorgi oltre che a Giulia Gatto-Monticone, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. La 28enne nativa ci Macerata è stata protagonista di un ottimo Australian Open dove è stata eliminata al terzo turno in una fantastica sfida contro Kerber, molto probabilmente sarà proprio lei il punto di riferimento della nazionale azzurra. Fari puntati anche su Cocciaretto e di Paolini che nell’ultimo anno hanno compiuto dei progressi notevoli.

L’Austria, almeno sulla carta, è le compagine meno attrezzate del raggruppamento nel quale sono inserite anche Estonia e Grecia. La nazionale capitanata da Marion Maruska non potrà contare su giocatrici che fanno parte delle prime 100 del ranking mondiale. La migliore è Barbara Haas, numero 139 del ranking WTA, eliminata nelle qualificazioni degli Australian Open. Le altre tenniste convocate sono: Julia Grabher (num. 231), Melanie Klaffner (num. 522), Mira Antonitsch (num. 657) e la diciassettenne Sinja Kraus (num. 868).

Sulla carta, quindi, le azzurre non dovrebbero avere troppi problemi a portare a casa la prima vittoria nella Fed Cup 2020. L’unico errore che non dovranno commettere Camila Giorgi e compagne sarà quello di sottovalutare le avversarie. L’obiettivo dell’Italia è quello di arrivare tra le prime due in classifica che affronteranno le corrispettive del girone A (composto da Ucraina, Croazia e Bulgaria) per guadagnare i playoff di aprile, mentre le ultime classificate dei due raggruppamenti spareggeranno per evitare la retrocessione nel Gruppo II.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Rena Schild / Shutterstock.com