F1, Test Barcellona 2020: prove di convivenza forzata tra Leclerc e Vettel. Ma il tedesco potrebbe anche rimanere a Maranello…

“Seb e Charles: la coppia migliore della F1“, parola di Mattia Binotto. E’ questa l’idea espressa dal Team Principal della Ferrari, nel corso della recente puntata di “Che tempo che fa” su Rai 2. Un indizio che a Maranello si lavora per il rinnovo di Vettel dopo quello di Leclerc? Sembrerebbe proprio di sì.

Potremmo definirle prove di convivenza forzata tra i due, visti i precedenti. Il tedesco e il monegasco, da vincenti, sono poco propensi alla “Madison”, riferendoci a una tipica specialità del ciclismo su pista. Spesso e volentieri l’importanza del proprio ego è venuto prima e ciò è stato motivo di frizione, termine quantomai appropriato parlando di sport motoristico. Il crash fratricida di Interlagos (Brasile) dell’anno passato ha rappresentato sotto tutti i punti di vista la goccia che ha fatto traboccare il vaso e Binotto sa che per la gestione un po’ da tribolare ci sarà.

Tuttavia, la tendenza del mercato piloti sembrerebbe portare alla conservazione dello status quo: le conferme di Charles in “Rosso” e di Max Verstappen in Red Bull, nonché la trattativa tra Mercedes e Lewis Hamilton, che dovrebbe portare alla continuazione del rapporto per reciproci interessi, lo dimostrano. E dunque la strada che porta alla conferma del quattro volte iridato sotto l’insegna del Cavallino Rampante potrebbe essere quella con meno ostacoli. Indubbiamente, anche i primi GP della stagione potranno offrire argomenti relativamente alla continuazione del matrimonio, apparso in crisi nel 2019 in alcune circostanze.

Il punto della questione però sarà capire come Sebastian saprà assorbire tutta la pressione sulle sue spalle sia per la scadenza contrattuale che per l’oggettiva forza del compagno di squadra, fortemente sostenuto dalla “piazza” e gradito dalla scuderia, essendo nato e cresciuto con il Cavallino nel cuore. La pista saprà esprimere un giudizio fin dai test di Barcellona (Spagna), previsti dal 19 al 21 febbraio e dal 26 al 28 di questo stesso mese. Oltre al confronto Ferrari-Mercedes-Red Bull, anche le prestazioni di Leclerc e di Vettel saranno sotto la lente di ingrandimento degli addetti ai lavori.

Foto: LaPresse