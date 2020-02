F1: proteste e manifestazioni al Super Bowl contro il Gran Premio di Miami

A Miami si è tenuto il Super Bowl, che ha visto la vittoria dei Kansas City Chiefs sui San Francisco 49ers. Fuori dall’Hard Rock Stadium, però, si è tenuta una manifestazione contro il progetto di un Gran Premio nella città della Florida.

I manifestanti sono scesi in strada, vicino allo stadio dei Miami Dolphins (il GP passerà proprio da quella parte) con cartelli e striscioni con scritto “NO al Gran Premio di F1” e “Non siete i benvenuti”.

Il comitato anti-gran premio è già riuscito a far slittare a data da destinarsi la prova del tracciato. Il sindaco di Miami, Carlos Gimenez domani interverrà in una conferenza stampa per spiegare la sua posizione favorevole alla creazione di un GP di F1.

Foto: LaPresse