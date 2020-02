F1, presentazioni scuderie 2020: calendario completo e date. Giù i veli a Ferrari, Mercedes e Red Bull

Il Mondiale F1 2020 si avvicina a grandi passi, il campionato iridato incomincerà nel weekend del 13-15 marzo con il GP d’Australia a Melbourne ma prima ci sarà spazio per due sessioni di Test a Barcellona dove i piloti potranno mettere alla prova le proprie monoposto ed effettuare tutti i collaudi del caso in vista dell’attesissimo debutto in gara. Le scuderie sono pronte per le varie presentazioni che avranno luogo in queste due settimane, i team sveleranno le proprie creature e così tutti gli appassionati potranno ammirare da vicino i bolidi che si daranno battaglia per tutta la stagione.

Ad aprire le danze sarà la Ferrari, la Scuderia di Maranello alzerà il velo sulla Rossa martedì 11 febbraio a Reggio Emilia: Charles Leclerc e Sebastian Vettel saranno naturalmente i protagonisti e saranno motivati più che mai a mettersi al volante con l’obiettivo di conquistare quel titolo iridato che al Cavallino Rampante manca dall’ormai 2007. La nuova macchina dovrebbe essere più bilanciata a livello aerodinamico e dovrebbe sfruttare meglio le gomme in modo da battagliare con la Mercedes che si svelerà venerdì 14 febbraio: San Valentino di passione per Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, il britannico è ancora l’uomo da battere e vuole laurearsi Campione del Mondo per la settima volta in carriera.

La terza contendente alle posizioni di vertice sarà la Red Bull che invece ha programmato la presentazione per mercoledì 12 febbraio: Max Verstappen metterà a nudo la sua vettura, l’olandese potrebbe davvero puntare in alto se dovesse avere a disposizione un mezzo competitivo. Nella stessa giornata toccherà alla Renault mentre la McLaren sarà sotto i riflettori il 13 febbraio, un giorno prima della già citata Mercedes e della Alpha Tauri (la ex Toro Rosso). A chiudere la finestra delle presentazioni, tra il 17 e il 19 febbraio, saranno Racing Point, Williams, Alfa Romeo e Haas. Di seguito il calendario completo con tutte le date delle presentazioni delle scuderie F1 per il Mondiale 2020.

Loading...

Loading...

CALENDARIO PRESENTAZIONI SCUDERIE F1 2020: TUTTE LE DATE E IL PROGRAMMA

Martedì 11 febbraio: Ferrari

Mercoledì 12 febbraio: Red Bull, Renault

Giovedì 13 febbraio: McLaren

Venerdì 14 febbraio: Mercedes, Alpha Tauri

Lunedì 17 febbraio: Racing Point, Williams

Mercoledì 19 febbraio: Alfa Romeo, Haas

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse