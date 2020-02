F1, presentazione Mercedes 2020: data, programma, orario, tv, streaming

Se martedì è toccato alla nuova Ferrari, oggi risponde la Mercedes che andrà a presentare la nuota monoposto che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2020. Sarà il giorno di San Valentino, quindi, a vedere tolti i veli sulla nuova W11 che, per rimanere in team, proverà a proseguire il rapporto d’amore con i titoli, sei nelle ultime sei annate tra piloti e costruttori, evitando quindi la celebre crisi del settimo anno.

La macchina che andrà tra le mani di Lewis Hamilton, a sua volta sei volte campione del mondo, e Valtteri Bottas, sarà come sempre la grande e ovvia favorita per il titolo, in una stagione che ci proporrà 22 appuntamenti con la speranza di una lotta più serrata con Ferrari e Red Bull.

IN TV – Non ci sarà copertura televisiva per la presentazione della nuova W11. L’evento, che si terrà in quel di Brackley, sarà visibile online in streaming sui canali social della Mercedes AMG F1 e sul sito ufficiale.

PROGRAMMA PRESENTAZIONE MERCEDES F1 2020

Venerdì 14 febbraio

ore 11:00* presentazione nuova W11

*orario ancora da ufficializzare

