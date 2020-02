F1, Helmut Marko su Sebastian Vettel: “Difficile possa tornare in Red Bull, in Ferrari incide il peso politico di Leclerc”

Il Circus della F1 è pronto per tornare ad esibirsi. Il 15 marzo, data del 1° round iridato a Melbourne (Australia), si avvicina sempre di più. Ancor prima dell’appuntamento dell’Albert Park, saranno le presentazioni delle nuove monoposto e i test pre-stagionali a Barcellona ad accompagnarci all’esordio del campionato. Un periodo di pausa però nel quale non ci si è affatto annoiati, grazie soprattutto alla verve dialettica di Helmut Marko.

Il 76enne austriaco, figura di spicco della Red Bull, si è lasciato andare a tante riflessioni relativamente al contesto agonistico della F1. Marko, in questo senso, è stato contattato da Motorsport-Magazin e ha espresso alcune valutazioni sul futuro del tedesco Sebastian Vettel e sulla sua situazione in Ferrari: “Seb è in scadenza, ma credo sia complicato vederlo tornare in Red Bull. Il rinnovo di contratto di Max (Verstappen ndr.) ha fatto in modo che avessimo già un leader nel team e non penso sia possibile averne due. Inoltre l’ingaggio non è così trascurabile“, le parole del nativo di Graz.

Sul rapporto con il monegasco Charles Leclerc è arrivata la stoccata: “Vettel è un pilota molto diretto e non è interessato ai giochi politici in squadra e vuole combattere in pista. Leclerc, però, gode di un vantaggio in Ferrari e avere come manager Nicolas Todt lo favorisce. Tuttavia, se la macchina dovesse adattarsi alle sue caratteristiche sono certo che sarà della partita“.

