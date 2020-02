Europa League 2020, i risultati dell’andata dei sedicesimi. Vincono Inter e Roma, pareggio per lo United

Oggi si sono disputati i match d’andata dei sedicesimi d’andata dell’Europa League 2020. Le squadre italiane possono sorridere: l’Inter ha espugnato il campo del Ludogorets per 2-0 grazie alla reti di Eriksen e Lukaku ipotecando così il passaggio del turno, la Roma si è invece imposta per 1-0 contro il Gent all’Olimpico e ora dovrà difendere il gol di Carles Perez nella trasferta in Belgio.

Tante big erano impegnate e non sono mancati i risultati a sorpresa: il Manchester United ha pareggiato per 1-1 contro il Brugge, l’Ajax ha perso 2-0 sul campo del Getafe, il Bayer Leverkusen ha regolato il Porto per 2-1, successo anche per l’Arsenal sul campo dell’Olmpiakos, rotondo 4-0 del Wolverhampton contro l’Espanyol. Di seguito tutti i risultati della serata di Europa League.

RISULTATI ANDATA SEDICESIMI DI FINALE EUROPA LEAGUE:

Cluj-Siviglia 1-1

Brugge-Manchester United 1-1

Copenhagen-Celtic Glasgow 2-1

Eintracht Francoforte-Salisburgo 4-1

Getafe-Ajax 2-0

Ludogorets-Inter 0-2

Shakhtar Donetsk-Benfica 2-1

Sporting Lisbona-Basaksehir 3-1

AZ Alkmaar-LASK 1-1

APOEL Nicosia-Basilea 0-3

Bayer Leverkusen-Porto 2-1

Olympiakos-Arsenal 0-1

Glasgow Rangers-Sporting Braga 3-2

Roma-Gent 1-0

Wolfsburg-Malmoe 2-1

Wolverhampton-Espnayol 4-0

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse