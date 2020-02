DIRETTA Sei Nazioni rugby 2020, Galles-Italia 6-0 LIVE: nuovo calcio di Biggar

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14′ Galles letale. Calcetto in avanti di Halfpenny, Minozzi lo batte sulla corsa ed evita la meta. Ma c’era in precedenza un fallo di ostruzione di Lovotti su Halfpenny. Biggar va nuovamente per i pali.

13′ In avanti di Adams, Bellini ne approfitta e spazza via.

12′ Tenuto a terra dell’Italia, troppo fallosa in questo avvio. Calcio per il Galles, che tornerà nuovamente in attacco.

11′ Non sbaglia Biggar. GALLES-ITALIA 6-0. Finora cinici i padroni di casa.

10′ Altro fallo, questa volta di Allan. Nuova opportunità per Biggar, che calcerà verso i pali.

9′ Attaca inesorabilmente il Galles, che pressione dei britannici!

9′ Allan calcia in avanti, ma senza mettere l’ovale in touche.

8′ Mischia per l’Italia nei propri 22.

8′ Meta di Williams annullata per un precedente in avanti di Halfpenny. Gli azzurri devono stare attenti, quando il Galles parte in velocità fa paura!

7′ Dopo 14 fasi, l’Italia perde il possesso e il Galles libera in touche. Peccato perché abbiamo offerto un rugby davvero frizzante, arrivando fino a 15 metri dalla linea di meta. Dobbiamo crederci!

6′ Grandissima progressione di Polledri, avanziamo!

6′ Passaggio illuminante di Canna per Minozzi, ma il Galles ci ricaccia indietro.

5′ Provano a rispondere gli azzurri, senza tuttavia riuscire ad avanzare.

4′ GALLES-ITALIA 3-0. Biggar non sbaglia un comodo calcio centrale dai 25 metri.

3′ Tredicesima fase, subito un avvio durissimo dal punto di vista fisico. C’è il fallo dell’Italia, calcio piazzato per i gallesi, che vanno per i pali.

2′ Il Galles entra nei 22, primo brivido per l’Italia.

2′ Subito in attacco il Galles, quinta fase. Per ora regge bene la difesa azzurra.

1′ E’ COMINCIATA GALLES-ITALIA!

15.14 Ci siamo, pochi istanti all’inizio della partita.

15.11 Anche il ct Franco Smith, sudafricano, ha cantato l’Inno di Mameli. Ora l’inno del Galles.

15.10 INNO DI MAMELI! Cantiamolo con orgoglio!

15.10 Inni nazionali!

15.09 Entrano in campo le squadre!

15.06 Sono quattro gli azzurri titolari nati all’estero: Jake Polledri (Inghilterra), Sebastian Negri (Zimbawe), Abraham Steyn (Sudafrica), Callum Braley (Inghilterra).

15.03 E’ terminato il riscaldamento delle squadre.

15.03 Ha fatto discutere la scelta coraggiosa di Franco Smith di schierare Carlo Canna, un mediano di apertura, nel ruolo di centro. Italia dunque in campo con il ‘doppio play-maker’, ma le incognite sono rappresentate dalla tenuta difensiva.

14.59 Lo scorso decennio si è rivelato fallimentare per il rugby italiano. Pensate che l’ultima vittoria casalinga risale al 2013! Gli azzurri inoltre hanno perso 29 delle ultime 30 sfide. Speriamo che questa nuova decade possa rappresentare una svolta. In questo senso è incoraggiante l’affermazione dell’Under20 di ieri sera sui pari età gallesi.

14.56 Ed ecco la formazione del Galles:

15. Leigh Halfpenny (85 Caps)

14. Johnny McNicholl (*Uncapped)

13. George North (91 Caps)

12. Hadleigh Parkes (25 Caps)

11. Josh Adams (21 Caps)

10. Dan Biggar (79 Caps)

9. Tomos Williams (16 Caps)

8. Taulupe Faletau (72 Caps)

7. Justin Tipuric (72 Caps)

6. Aaron Wainwright (18 Caps)

5. Alun Wyn Jones (C) (134 Caps)

4. Jake Ball (42 Caps)

3. Dillon Lewis (22 Caps)

2. Ken Owens (73 Caps)

1. Wyn Jones (22 Caps)

14.54 La formazione iniziale dell’Italia:

15 Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 16 caps)*

14 Leonardo SARTO (Benetton Rugby 34 caps)*

13 Luca MORISI (Benetton Rugby, 29 caps)*

12 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 39 caps)

11 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 22 caps)

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 54 caps)

9 Callum BRALEY (Gloucester Rugby, 5 caps)

8 Abraham STEYN (Benetton Rugby, 36 caps)

7 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 22 caps)

6 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 13 caps)

5 Niccolò CANNONE (Argos Petrarca Rugby/Benetton Rugby, esordiente)*

4 Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 117 caps)

3 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 2 caps)*

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 24 caps) – capitano

1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 40 caps)*

14.50 L’Italia non vince una partita nel Sei Nazioni dal 28 febbraio 2015, quando si impose in casa della Scozia ad Edimburgo. Avete capito bene: 5 anni fa!

14.48 Sono 27 i precedenti tra Italia e Galles. 24 i successi dei britannici, 2 quelli azzurri, 1 pareggio.

14.45 Al Millennium Stadium di Cardiff farà il suo debutto sulla panchina azzurra Franco Smith. Sulla carta un traghettatore, ma la sensazione è che il sudafricano abbia la chance di meritarsi la conferma se arriveranno i risultati.

14.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Galles-Italia, debutto azzurro nel Sei Nazioni di rugby 2020.

Il grande giorno è arrivato: il Sei Nazioni 2020 di rugby parte oggi, sabato 1 febbraio, sarà subito l’Italia ad esordire, con gli azzurri che alle ore 15.15 italiane faranno visita al Galles. Si tratta di un match sulla carta dal pronostico chiuso, con i padroni di casa che hanno le carte in regola per partire con un successo.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI GALLES-ITALIA DALLE 15.15, SEI NAZIONI RUGBY 2020 (SABATO 1° FEBBRAIO)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IRLANDA-SCOZIA DALLE 17.45

L’intero torneo verrà trasmesso in diretta tv su DMAX, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente sulla piattaforma DPlay, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della manifestazione. Di seguito il programma di Galles-Italia del Sei Nazioni di rugby con l’indicazione dell’ora italiana della sfida.

COME SEGUIRE LIVE GALLES-ITALIA SEI NAZIONI RUGBY 2020

I giornata

Sabato 1° febbraio

Galles vs Italia – ore 15.15 italiane

Diretta tv su DMAX

Diretta streaming su DPlay

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse