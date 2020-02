Deontay Wilder-Tyson Fury, Mondiale WBC pesi messimi: data, programma, orario, tv, streaming

Lungamente anticipato per anni, atteso per mesi dopo i passi messi in atto dai due, sta ora arrivando il combattimento che tutti aspettavano: quello tra Deontay Wilder e Tyson Fury, valido per la cintura iridata WBC attualmente detenuta da “The Bronze Bomber”, che ne è padrone ormai dal 2015.

Si dice Wilder-Fury, si ripensa a quel primo di febbraio del 2018 in cui, allo Staples Center di Los Angeles, il risultato fu di parità, e lasciò parecchi strascichi successivi. Da allora Wilder si è sbarazzato senza tante storie del connazionale Dominic Breazeale e, meno rapidamente, del cubano Luis Ortiz, mentre Fury ha sconfitto velocemente il tedesco Tom Schwarz ed è stato tenuto sul ring fino alla fine dallo svedese Otto Wallin, pur battuto per verdetto unanime. Questa volta si andrà sul ring alla MGM Grand Arena di Las Vegas, un impianto che recentemente ha ospitato i mach Pacquiao-Broner e Wilder-Ortiz, per restare nella sfera pugilistica.

Il combattimento tra Deontay Wilder e Tyson Fury si svolgerà intorno alle 5 italiane della mattina di domenica 23 febbraio (quando negli States sarà ancora sabato 22). Sarà possibile seguire il match in diretta streaming su DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

WILDER-FURY: ORARI

WILDER-FURY: TV E STREAMING

DIRETTA STREAMING – DAZN

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

