Ciclismo, Liane Lippert vince la Cadel Evans Great Ocean Road Race femminile 2020

È Liane Lippert la vincitrice della Cadel Evans Great Ocean Road Race femminile 2020. La tedesca, in forza al Team Sunweb, si aggiudica dunque la prima tappa dello Women’s World Tour 2020: il successo odierno in quel di Geelong (Australia) costituisce di gran lunga il traguardo più prestigioso raggiunto nella sua carriera. Secondo posto per Arlenis Sierra (Astana), terza piazza per Amanda Spratt (Mitchelton-Scott).

La corsa è caratterizzata dai temporali, che di certo non rendono più agevoli per le atlete i 121 chilometri da percorrere lungo le strade australiane. Sono in cinque a prendere la leadership della gara, tentando la fuga: Silvia Valsecchi, Minke Bakker, Maaike Boogard, Jade Wiel e Madeline Wright. Il gruppetto di testa riesce a guadagnare più di 3′ di vantaggio sulle inseguitrici, ma il gap diminuisce pian piano fino ad essere completamente annullato a circa 20 km dal traguardo. Si giunge dunque al punto più atteso dell’intero percorso, l’ascesa di Challambra (1.2 km con una pendenza media dell’8.3%), durante la quale si verifica anche una fragorosa caduta che coinvolge ben quattordici atlete.

Liane Lippert si esalta durante la scalata e muove un altro attacco nei pressi della breve salita di Melville Avenue, quando mancano soltanto 6 km alla fine della corsa. La strategia è vincente e la ventiduenne di Friedrichshafen arriva da sola al traguardo, precedendo di 15” la vincitrice uscente, la cubana Arlenis Sierra, e la campionessa australiana Amanda Spratt, che tengono fuori dal podio la statunitense Tyler Wiles (Trek-Segafredo).

LE PRIME 10 CLASSIFICATE

1 Liane Lippert (Ger) Team Sunweb Women 3:17:46 2 Arlenis Sierra (Cub) Astana Women’s Team 0:00:15 3 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton-Scott Women 4 Tayler Wiles (USA) Trek-Segafredo Women 5 Leah Kirchmann (Can) Team Sunweb Women 0:00:21 6 Chloe Hosking (Aus) Rally Cycling 7 Lauren Stephens (USA) Tibco-SVB 8 Ruth Winder (USA) Trek-Segafredo Women 9 Ella Harris (NZl) Canyon-Sram 10 Brodie Chapman (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope

Foto: Twitter Cadel Road Race