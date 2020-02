Champions League in tv su Canale5. Quali partite verranno trasmesse gratis e in chiaro

Gli ottavi di finale della Champions League 2020 di calcio saranno spalmati su quattro settimane, con due match per ciascuna giornata di gioco: si inizia martedì 18 febbraio con i primi due match di andata, si concluderà mercoledì 18 marzo con gli ultimi due incontri di ritorno.

I sedici match in questione saranno tutti visibili in diretta tv in abbonamento su Sky ed in diretta streaming in abbonamento su Sky Go, ma Canale 5 trasmetterà in diretta tv gratis ed in chiaro quattro match, uno ogni martedì: queste partite saranno visibili anche in diretta straming gratuita su Mediaset Play.

Tutte le squadre italiane passate agli ottavi vedranno un loro match trasmesso in chiaro: il 25 febbraio ci sarà Napoli-Barcellona, mentre il 10 marzo sarà trasmessa Valencia-Atalanta, infine il 17 marzo sarà visibile Juventus-Lione. Il poker di partite trasmesse in chiaro inizierà però il 18 febbraio con Atletico Madrid-Liverpool.

PARTITE DI CHAMPIONS LEAGUE GRATIS ED IN CHIARO SU CANALE 5

martedì 18 febbraio, ore 21: Atletico Madrid-Liverpool

martedì 25 febbraio, ore 21: Napoli-Barcellona

martedì 10 marzo, ore 21: Valencia-Atalanta

martedì 17 marzo, ore 21: Juventus-Lione

