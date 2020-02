Calcio femminile, Milan vittorioso nel derby in rimonta, la Roma espugna Empoli nel 14° turno di Serie A 2020

E’ andato in archivio il 14° turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2019-2020. Sono state le vittorie del Milan e della Roma a porre il punto sulla giornata calcistica in rosa iniziata ieri. Le rossonere si sono imposte nel derby contro l’Inter con il punteggio di 2-1. Una vittoria in rimonta per la formazione allenata da Maurizio Ganz, sotto nello score per via della realizzazione della ceca Eva Bartonova al 51′. Sono state infatti l’islandese Berglind Bjorg Thorvaldsdottir e il bomber della Nazionale Valentina Giacinti a consegnare i tre punti alle milaniste al 69′ e al 78′. Per Giacinti si tratta dell’ottavo gol in campionato, mentre la nordica è al quarto centro. Con questo riscontro il Milan raggiunge in seconda posizione la Fiorentina a quota 32 punti, con quattro lunghezze di vantaggio sulla Roma, vittoriosa in trasferta contro l’Empoli Ladies. Una doppietta della francese Lindsey Thomas al 45+1′ e all’86’ è valsa i tre punti, vanificando la segnatura di Marta Varriale al 66′.

