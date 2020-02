Calcio, Europei 2020: i possibili convocati dell’Italia. Certezze, dubbi e ballottaggi per Mancini

“Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così quest’avventura, senza frontiere e con il cuore in gola“. E’ con lo spirito delle Notti Magiche che la Nazionale italiana di Roberto Mancini si proietta agli Europei 2020 di calcio.

Galles, Turchia e Svizzera saranno le rivali degli azzurri nella fase a gironi e l’esordio allo Stadio Olimpico di Roma sarà contro i turchi il 12 giugno. C’è voglia di riscatto e di continuare tra le fila nostrane. Mancini e i suoi uomini ha iniziato la loro avventura, non con il cuore in gola, ma con le paure di ciò che era stato. Il 13 novembre a San Siro nel 2017 si era consumata la “Caporetto” del nostro calcio: qualificazione ai Mondiali 2018 fallita dopo che l’ultima volta era stata nel 1958. Si doveva ripartire e la selezione tricolore l’ha fatto chiudendo a punteggio pieno il proprio girone di qualificazione (30 punti) con 37 gol fatti e soli 4 subiti. Un rendimento che mai si era avuto, ottenendo contro l’Armenia il successo più rotondo della storia delle qualificazioni continentali (il precedente primato era Italia-Turchia 6-0 nel 1962). Non ci sono dubbi che il CT sia riuscito a creare una filosofia di gioco in cui tutti si sentono protagonisti. Non si hanno a disposizione le individualità degli anni d’oro, però ci sono calciatori molto interessanti, in evoluzione, motivati a dare il 100%.

Quale sarà quindi la lista dei 23 che Mancini porterà a questi Europei itineranti? Procedendo per ruoli, la porta dovrebbe essere difesa da Gianluigi “Gigio” Donnarumma del Milan e il suo vice in azzurro dovrebbe essere l’estremo difensore del Torino Salvatore Sirigu. A contendersi il ruolo di terzo estremo difensore vi saranno Alex Meret del Napoli, Pierluigi Gollini dell’Atalanta e Andrea Consigli del Sassuolo, con il primo favorito. Per quanto concerne la difesa, si farà di tutto per avere a disposizione Giorgio Chiellini (Juventus) che, nonostante l’infortunio di inizio stagione, non mancherà all’appello per il suo ruolo di leader in campo e fuori. Sicuri del posto anche Leonardo Bonucci (Juventus) e Francesco Acerbi (Lazio). Ballottaggio per l’ultimo posto dei centrali difensivi tra Alessio Romagnoli (Milan), Gianluca Mancini (Roma) e Alessandro Bastoni (Inter). Il milanista parte favorito per essere stato parte del percorso delle qualificazioni, ma l’ascesa del giovane difensore nerazzurro (classe ’99) soprattutto potrebbe far cambiare le cose. Sulle corsie esterne si dovrebbe contare su Alessandro Florenzi, trasferitosi al Valencia per giocare maggiormente, e su Emerson Palmieri del Chelsea, mentre il posto di “vice” se lo giocheranno Giovanni Di Lorenzo (Napoli) e Manuel Lazzari (Lazio) sulla fascia destra, Leonardo Spinazzola (Roma) e Cristiano Biraghi (Inter) sulla sinistra.

A centrocampo, salvo “cataclismi”, gli inamovibili saranno Marco Verratti (PSG), Jorginho (Chelsea), Nicolò Barella (Inter), Stefano Sensi (Inter) e Lorenzo Pellegrini (Roma). Il sesto posto, che potrebbe essere l’ultimo a disposizione, sarà l’obiettivo di Bryan Cristante (Roma), Gaetano Castrovilli (Fiorentina) e di Sandro Tonali (Brescia). Si può pensare che quest’ultimo possa avere qualche chance in più, visto che il “Mancio” ha creduto in lui fin dall’inizio. Attenzione però che il gruppo dei giocatori a metà campo potrebbe contare su sette unità, qualora il tecnico decidesse di portare un attaccante in meno. In questo caso Castrovilli potrebbe essere il candidato numero uno.

Venendo al reparto offensivo, sicuri della convocazione sono Andrea Belotti (Torino), Ciro Immobile (Lazio), autore di una stagione eccezionale con la maglia bianco-celeste (25 gol in 23 partite in Serie A e 28 reti stagionali in totale), Lorenzo Insigne (Napoli) e Federico Chiesa (Fiorentina). Il quinto nome dovrebbe essere quello di Federico Bernardeschi (Juventus), ma le presenze dell’azzurro con la maglia bianconera sono state molto poche quest’anno e quindi il suo ruolo potrebbe essere a rischio. Domenico Berardi, Riccardo Orsolini e Nicolò Zaniolo sono i calciatori in lizza per un posto, qualora Bernardeschi venisse confermato e l’allenatore italiano decidesse di portare sei attaccanti. In questo quadro l’esterno del Bologna sembrerebbe avere le migliori credenziali per la portata della sua stagione, fatta di 7 gol in 23 partite con la formazione felsinea in campionato. Ovviamente su Zaniolo c’è il punto di domanda, tenuto conto del grave infortunio nel match di gennaio contro la Juventus e dei tempi limitati per il recupero. In ogni caso per il “Mancio” il giallorosso rientrerebbe nel novero degli attaccanti.

I POSSIBILI CONVOCATI DELL’ITALIA

Portieri: Gianluigi Donnarumma, Salvatore Sirigu e Alex Meret

Difensori: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Francesco Acerbi, Alessio Romagnoli, Alessandro Florenzi, Emerson Palmieri, Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola

Centrocampisti: Marco Verratti, Jorginho, Nicolò Barella, Stefano Sensi, Lorenzo Pellegrini e Sandro Tonali

Attaccanti: Andrea Belotti, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi e Riccardo Orsolini

Foto: LaPresse