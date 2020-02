Calcio a 5, Serie A 2020: vittorie del Signor Prestito CMB e del Kaos Mantova negli anticipi del 22° turno della regular season

Due gli anticipi del 22° turno della regular season del campionato italiano di Serie A 2019-2020 di calcio a 5 sono andati in scena questa sera. In chiave playoff, importante successo interno del Signor Prestito CMB, impostostosi 7-2 contro il Lynx Latina. Al PalaSaponara, le doppiette di Cristiano Fusari, di Weber e di Zancanaro e la rete di Sanchez sono valse il successo alla compagine di casa. Niente da fare per i nerazzurri a segno con Johnny (doppietta). Con questo risultato CMB sale in sesta posizione nella graduatoria generale mentre i pontini sono in ultima piazza.

Sconfitta interna del Meta Catania Bricocity tra le mura amiche del PalaCatania: 5-2 il punteggio in favore del Kaos Mantova. Cabeça (doppietta), Parrel, Mateus e Leleco i realizzatori della formazione allenata da Giuseppe Milella. Non è bastata una doppietta di Giovanni Messina a tenere aperto il discorso. Con questo risultato i catanesi sono stati raggiunti in classifica del citato Signor Prestito, mentre Mantova è a un tiro di schioppo dalla zona playoff.

Foto: Comunicato stampa Divisione Calcio a 5