Calcio a 5, Italservice in vetta alla regular season di Serie A, vincono anche A&S, Feldi Eboli e CMB nel 20° turno

Dopo l’epilogo amaro dell’Elite Round della Nazionale di Alessio Musti che ha mancato la qualificazione ai Mondiali 2020 in Lituania, è tornato il campionato di Serie A di calcio 5. Cinque gli incontri (anticipi) del 20° turno di questa regular season sono andati in scena. La classifica generale sorride all’Italservice Pesaro. I campioni d’Italia si sono imposti 4-1 al Pala Nino Pizza contro il Cybertel Aniene. Le realizzazioni di De Oliveira, Canal, Marcelinho e di Jefferson hanno permesso alla formazione allenata di Fulvio Colini di prevalere. Gol della bandiera per gli ospiti di Eduardo Villalva.

A una lunghezza dai pesaresi, nella graduatoria complessiva, c’è l’Acqua&Sapone. E’ bastata una doppietta di Gui ai ragazzi di Massimiliano Bellarte per vincere 2-1 contro il Sandro Abate Avellino. Un successo sofferto al PalaRigopiano per gli abruzzesi, che comunque tengono il passo della capolista. In casa irpina, a segno André Fantecele, ancora in piena corsa per la conquista dei playoff (quinta posizione).

In questa chiave sono arrivati i successi del Signor Prestito CMB, del Feldi Eboli e del Meta Catania Bricocity. La squadra di Fausto Scarpitti ha sconfitto tra le mura amiche del PalaSaponara di Salandra l’Italian Coffee Petrarca per 7-3. Al “Festival del gol” hanno preso parte Fusari (doppietta), Pulvirenti (doppietta), Restaino, Tobe e Linhares. Per gli ospiti le reti sono state realizzate da Cividini (doppietta) e da Dudu Costa. CMB che si mantiene all’ultimo posto del roster per la seconda fase di questo campionato, mentre Petrarca deve guardarsi dalle squadre in zona playout. 4-3 invece per Eboli nel match al PalaDirceu contro il CDM Futsal Genova: Ercolessi, Boaventura, Romano e Bissone hanno permesso alla squadra di Francesco Cipolla di spuntarla, al cospetto di un Genova coriaceo, viste le marcature di Renan Pizzo, Joao Vitor e di Enel Pizetta. Settima piazza per Feldi, mentre i genovesi sono sempre i fanalini di coda della classifica generale. Infine, Meta vittorioso 5-3 al PalaCatania contro il Colormax Pescara: Dalcin (doppietta) e Battistoni (tripletta) i protagonisti del confronto. A nulla sono valse le segnature di André e di Dall’Onder. Sesta piazza per gli etnei in graduatoria, mentre la zona playoff si allontana per gli abruzzesi.

Foto: Comunicato stampa Divisione Calcio a 5