Biathlon, Mondiali Anterselva 2020: tutti i convocati. Minuto per minuto, nazione per nazione

I Mondiali di biathlon di Anterselva 2020 sono ormai alle porte, in quanto cominceranno giovedì 13 febbraio. In questo articolo abbiamo deciso di raccogliere tutte le convocazioni per la manifestazione iridata comunicate ufficialmente dalle varie federazioni nazionali. Nella lista è indicato anche il numero di pettorali a disposizione in ogni gara.

L’elenco verrà aggiornato di giorno in giorno, man mano che i vari Paesi ufficializzeranno le proprie scelte.

Se una nazione non è in elenco, allora significa che non ha ancora annunciato i propri convocati.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: Mercoledì 5 febbraio, ore 21.00

ITALIA – DONNE (4+1 convocate)

Pettorali a disposizione: SP 4 – PU 4 – IN 4 – MS 5

CARRARA Michela (1997)

SANFILIPPO Federica (1990)

VITTOZZI Lisa (1995)

WIERER Dorothea (1990)

La quinta atleta verrà decisa dopo le gare di Ibu Cup della Val Martello.



ITALIA – UOMINI (4+1 convocati)

Pettorali a disposizione: SP 4 – PU 4 – IN 4 – MS 5

BORMOLINI Thomas (1991)

CAPPELLARI Daniele (1997)

HOFER Lukas (1989)

WINDISCH Dominik (1989)

Il quinto atleta verrà deciso dopo le gare di Ibu Cup della Val Martello.

NORVEGIA – DONNE (5 convocate)

Pettorali a disposizione: SP 4 – PU 4 – IN 4 – MS 4

ECKHOFF Tiril (1990)

KNOTTEN Karoline (1992)

RØISELAND-OLSBU Marte (1990)

SOLEMDAL Synnøve (1989)

TANDREVOLD Ingrid Landmark (1996)

NORVEGIA – UOMINI (6 convocati)

Pettorali a disposizione: SP 5 – PU 5 – IN 4 – MS 4

ANDERSEN Aleksander Fjeld (1997)

BJØNTEGAARD Erlend (1990)

BØ Johannes Thingnes (1993)

BØ Tarjei (1988)

CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad (1992)

DALE Johannes (1997)

FRANCIA – DONNE (5 convocate)

Pettorali a disposizione: SP 4 – PU 4 – IN 4 – MS 4

AYMONIER Celia (1991)

BESCOND Anais (1987)

BRAISAZ Justine (1996)

CHEVALIER Chloe (1995)

SIMON Julia (1996)

FRANCIA – UOMINI (6 convocati)

Pettorali a disposizione: SP 4 – PU 4 – IN 4 – MS 4

CLAUDE Fabien (1994)

DESTHIEUX Simon (1991)

FILLON MAILLET Quentin (1992)

FOURCADE Martin (1988)

GUIGONNAT Antonin (1991)

JACQUELIN Emilien (1995)

GERMANIA – DONNE (5 convocate)

Pettorali a disposizione: SP 5 – PU 5 – IN 4 – MS 4

HERRMANN Denise (1988)

HETTICH Janina (1996)

HINZ Vanessa (1992)

HORCHLER Karolin (1989)

PREUß Franziska (1994)

GERMANIA – UOMINI (6 convocati)

Pettorali a disposizione: SP 4 – PU 4 – IN 5 – MS 4

DOLL Benedikt (1990)

HORN Philipp (1994)

KÜHN Johannes (1991)

LESSER Erik (1988)

NAWRATH Philipp (1993)

PEIFFER Arnd (1987)

RUSSIA – DONNE (? convocate)

Pettorali a disposizione: SP 4 – PU 4 – IN 4 – MS 4

Ancora nessuna comunicazione ufficiale

RUSSIA – UOMINI (7 convocati)

Pettorali a disposizione: SP 4 – PU 4 – IN 4 – MS 4

ELISEEV Matvey (1993)

GARANICHEV Evgeniy (1988)

LATYPOV Eduard (1994)

LOGINOV Alexander (1992)

PORSHNEV Nikita (1996)

STRELTSOV Kirill (1996)

Più un settimo atleta che verrà selezionato nell’imminenza del Mondiale.

SVEZIA – DONNE (6 convocate)

Pettorali a disposizione: SP 4 – PU 4 – IN 5 – MS 4

BRORSSON Mona (1990)

MAGNUSSON Anna (1995)

ÖBERG Hanna (1995)

ÖBERG Elvira (1999)

PERSSON Linn (1994)

SKOTTHEIM Johanna (1994)

SVEZIA – UOMINI (5 convocati)

Pettorali a disposizione: SP 4 – PU 4 – IN 4 – MS 4

NELIN Jesper (1992)

FEMLING Peppe (1992)

PONSILUOMA Martin (1995)

SAMUELSSON Sebastian (1997)

STENERSEN Torstein (1988)

REP.CECA – DONNE (5 convocate)

Pettorali a disposizione: SP 4 – PU 4 – IN 4 – MS 4

CHARVATOVA Lucie (1993)

DAVIDOVA Marketa (1997)

JISLOVA Jessica (1994)

KRISTEJN PUSKARCIKOVA Eva (1991)

VINKLARKOVA Tereza (1998)

REP.CECA – UOMINI (5 convocati)

Pettorali a disposizione: SP 4 – PU 4 – IN 4 – MS 4

KRCMAR Michal (1991)

MORAVEC Ondrej (1984)

SLESINGR Michal (1983)

STVRTECKY Jakub (1998)

VACLAVIK Adam (1994)

SLOVACCHIA – DONNE (4 convocate)

Pettorali a disposizione: SP 4 – PU 4 – IN 4 – MS 4

FIALKOVA Ivona (1994)

FIALKOVA Paulina (1992)

MACHYNIAKOVA Veronika (1997)

POLIAKOVA Terezia (1989)

Non si esclude la possibilità di convocare una quinta atleta nel caso Paulina Fialkova decida di non partecipare alla staffetta.

SLOVACCHIA – UOMINI (4 convocati)

Pettorali a disposizione: SP 3 – PU 3 – IN 3 – MS 3

BARTKO Simon (1996)

HASILLA Tomas (1990)

OTCENAS Martin (1987)

SIMA Michal (1992)

SVIZZERA – DONNE (5 convocate)

Pettorali a disposizione: SP 4 – PU 4 – IN 4 – MS 4

GASPARIN Aita (1994)

GASPARIN Elisa (1991)

GASPARIN Selina (1984)

HÄCKI Lena (1995)

CADURISCH Irene (1991)

SVIZZERA – UOMINI (3+2 convocati)

Pettorali a disposizione: SP 4 – PU 4 – IN 4 – MS 4

DOLDER Mario (1990)

WEGER Benjamin (1989)

WIESTNER Serafin (1990)

Gli ultimi due convocati verranno decisi nei prossimi giorni.

POLONIA – DONNE (5 convocate)

Pettorali a disposizione: SP 4 – PU 4 – IN 4 – MS 4

HOJNISZ-STAREGA Monika (1991)

JAKIELA Joanna (1999)

GWIZDON Magdalena (1979)

ZBYLUT Kinga (1995)

ZUK Kamila (1997)

POLONIA – UOMINI (4 convocati)

Pettorali a disposizione: SP 3 – PU 3 – IN 3 – MS 3

NEDZA-KUBINIEC Andrzej (1991)

SZCZUREK Lukasz (1988)

GUZIK Grzegorz (1991)

SZWAJNOS Marcin (1997)

FINLANDIA – DONNE (3+2 convocate)

Pettorali a disposizione: SP 3 – PU 3 – IN 3 – MS 3

EDER Mari (1987)

MINKKINEN Suvi (1994)

MÄKÄRÄINEN Kaisa (1983)

La quarta (ed eventualmente la quinta) convocato saranno comunicate dopo la tappa di Ibu Cup della Val Martello.

FINLANDIA – UOMINI (3+2 convocati)

Pettorali a disposizione: SP 3 – PU 3 – IN 3 – MS 3

HIIDENSALO Olli (1991)

RANTA Jaakko (1997)

SEPPÄLÄ Tero (1996)

Il quarto (ed eventualmente un quinto) convocato saranno comunicati dopo la tappa di Ibu Cup della Val Martello.

Foto: LaPresse