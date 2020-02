Beach volley, World Tour 2020. Cinque nuovi tornei 1 stella in Europa ma il campionato continentale dove si farà?

E’ una situazione in continuo cambiamento, quella del circuito Mondiale di beach volley. I problemi economici delle varie Federazioni in giro per il mondo ma soprattutto l’espandersi del Coronavirus in particolare in estremo oriente potrebbe portare ad uno stravolgimento vero e proprio del calendario nella marcia di avvicinamento a Tokyo 2020 e dunque ad un minor numero di tornei a disposizione per chi deve qualificarsi all’appuntamento clou della stagione. Già cancellato l’appuntamento di Singapore (4 stelle) a metà aprile, rischiano di fare la stessa fine (sempre a causa del virus) i due tornei 4 stelle di Yangzhou e Siming a fine aprile-inizio maggio e quello 3 stelle di Jinjiang a metà maggio, tutti in Cina.

Il cerchio si stringe e ad aggiungere incertezza c’è la situazione della Cev, la Confederazione Europea che, al 12 febbraio, non ha ancora comunicato data e sede del Campionato Europeo che si dovrebbe svolgere e fine giugno, a un mese dai Giochi olimpici, in collocazione ravvicinata rispetto alla Continental Cup ma, al momento, non si sa nulla del torneo che assegna il titolo europeo che, lo ricordiamo, si volge ininterrottamente tutti gli anni dal 1993.

Nel frattempo, però, qualche buona notizia c’è: nei giorni scorsi la Cev ha aggiunto cinque tornei al calendario internazionale, un paio dei quali sono ormai tradizionali appuntamenti mentre c’è una novità importante, il primo torneo della storia in Irlanda e qualche realtà che si consolida. Tra queste non ci sono ancora i due annunciati appuntamenti italiani ma in questi giorni la Cev sta accordandosi con gli organizzatori locali: dovrebbe essere confermato il torneo 1 stella femminile di Alba Adriatica, mentre per il torneo 1 stella maschile ci si sposta dalla Romagna (Pinarella non ripeterà l’esperienza dello scorso anno) all’Emilia con l’appuntamento di Modena, con sede e data ancora da stabilire.

Nel frattempo sono stati aggiunti al calendario i seguenti tornei 1 stella: Baden (Austria) dal 21 al 24 maggio (maschile e femminile) da confermare, Ios (Grecia) dal 12 al 14 giugno (maschile e femminile), Bettystown (Irlanda) dal 17 al 19 luglio (maschile), Ljubljana (Slovenia) dal 30 luglio al 2 agosto (maschile e femminile), Vaduz (Liechtenstein) dal 5 al 9 agosto (maschile e femminile).

Foto Fivb