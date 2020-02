Basket femminile, Preolimpici 2020: ecco tutte le qualificate per Tokyo 2020

Si sono disputate oggi le terze e ultime giornate dei tornei preolimpici di Basket femminile che hanno decretato le nazionali che prenderanno parte ai giochi di Tokyo 2020. Quattro sono le manifestazioni che si sono svolte e che hanno regalato il pass per l’Olimpiade Giapponese. Ecco come è andata

A Belgrado si disputavano due tornei, a causa del coronavirus, e qui si è partiti nel primo pomeriggio con i match del gruppo B. Con la Cina già qualificata da ieri a staccare gli altri due biglietti sono state le ragazze della Corea del Sud e della Spagna. Le coreane sono uscite nettamente sconfitte per 100-60 dalla Cina, ma possono ringraziare le spagnole, che battendo 79-69 la Gran Bretagna hanno lasciate queste ultime a zero punti.

Nel gruppo A, invece, le padrone di casa della Serbia si impongono per 76-48 sul modesto Mozambico (che chiude il preolimpico con uno score di 148 punti fatti e ben 285 subiti) e conquistano così il pass per Tokyo 2020. In serata si gioca il match ininfluente tra gli Stati Uniti, già qualificati di diritto, e la Nigeria che con il successo serbo in precedenza ha la matematica certezza di andare alle Olimpiadi. Match che, comunque, si chiude sul 76-71 per le americane.

Nel preolimpico di Ostend restava un solo biglietto olimpico da assegnare, con il Giappone qualificato in quanto Paese ospitante e il Canada che con le due vittorie nelle prime giornate aveva conquistato il posto per Tokyo in anticipo. Decisiva, quindi, la sfida diretta tra le padrone di casa del Belgio e la Svezia allenata dall’ex ct dell’Italdonne Marco Crespi. Decisivo il terzo quarto, quando le belghe piazzano un parziale di 21-10 che taglia le gambe alle svedesi. Finisce 61-53 per le padrone di casa che vanno a Tokyo, mentre torna a casa la Svezia. Nell’altro match, ininfluente ormai, il Canada ha superato per 70-68 il Giappone,

Nel preolimpico francese di Bourges, invece, dopo il pass conquistato ieri dalle padrone di casa c’erano altri due posti da assegnare. Come da pronostico, l’Australia batte il Brasile per 86-72 e strappa il biglietto per i Giochi Olimpici di quest’estate. Il ko del Brasile elimina le ragazze sudamericane che pagano caro il ko ai supplementari subito all’esordio contro il Portorico. Nonostante la sconfitta netta per 89-51 contro la Francia, infatti, le ragazze del Portorico conquistano l’ultimo posto utile per Tokyo 2020.

