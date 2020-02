ATP Pune 2020: Jiri Vesely giocherà in finale contro Egor Gerasimov

Saranno il ceco Jiri Vesely e il bielorusso Egor Gerasimov ad affrontarsi nella finale del torneo ATP 250 di Pune, in India. I due giocatori sono in fasi differenti della loro carriera: se il primo sta cercando di ritornare alla condizione che lo portò al numero 35 del ranking mondiale (con la sola finale sarebbe 88, con la vittoria 72), il secondo sta tentando in maniera chiara la scalata (il numero 71 è già miglior classifica, ma può arrivare anche al 61).

Vesely, in una semifinale divenuta una sorta di battaglia, supera in tre tie-break e oltre tre ore di gioco il numero 2 del seeding, il lituano Ricardas Berankis. All’interno del 6-7 (8) 7-6 (3) 7-6 (7) ci sono quattro match point, di cui tre consecutivi, sprecati dal ceco e uno dal baltico in quello che i francesi chiamano “jeu decisif“. Curiosamente, c’è sempre stato un rapido scambio di break nei tre set, e precisamente nelle fasi iniziali.

Nel secondo incontro, Gerasimov, con meno problemi, e nella metà del tempo, ferma la corsa dell’australiano James Duckworth con il punteggio di 7-6 (2) 6-4. C’è un solo break in tutto l’incontro, ma è quello decisivo, nell’ultimo game, che porta il bielorusso alla prima finale della carriera, contro le tre disputate da Vesely.

