ATP Marsiglia 2020: Jannik Sinner e Stefano Travaglia nel torneo in Provenza. Medvedev e Tsitsipas protagonisti

Passa dalla Francia il terzo atto della stagione indoor del febbraio tennistico mondiale. Il torneo ATP 250 di Marsiglia ha, in via ufficiale, un nome originale: Open 13. Il numero richiama il codice INSEE del dipartimento di cui Marsiglia è capitale, quello delle Bocche del Rodano (in francese Bouches-du-Rhône). Nato dalla mente dell’ex professionista Jean-François Caujolle, l’evento è stato spesso vinto da francesi (Jo-Wilfried Tsonga ultimo di essi nel 2017, Guy Forget il primo nel 1996), ma anche da nomi di spicco a livello internazionale: Boris Becker nel 1995, Roger Federer nel 2003, Andy Murray nel 2008, Robin Soderling nel 2011, Juan Martin del Potro nel 2012 e Nick Kyrgios nel 2016. A difendere il titolo in quest’occasione c’è il greco Stefanos Tsitsipas.

Per lui, quello di quest’anno è un ritorno che potrebbe essere segnato da un’ipotetica finale stellare, dal momento che dall’altra parte del tabellone, come testa di serie numero 1, c’è il russo Daniil Medvedev, che torna dopo esser uscito agli ottavi di finale degli Australian Open. Sarà interessante vederli all’opera, benché nel loro caso qualsiasi risultato non sarà in grado di spostare assolutamente niente in termini di classifica. La vera bagarre è quella che si sviluppa tra nella seconda metà della top 20, con i canadesi Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime e il russo Karen Khachanov a lottare per guadagnare qualche posizione. C’è, però, da tenere in considerazione un particolare: fuori dalle teste di serie c’è il croato Marin Cilic, che in pochi vorrebbero affrontare da subito.

Due dovevano essere gli italiani alla vigilia e due sono, ma uno di loro è diverso dal previsto: se Jannik Sinner, che arriva dagli ottimi quarti di Rotterdam, è confermato (e non ha nemmeno bisogno di wild card, viste le tante rinunce degli ultimi giorni che hanno liberato posti in tabellone), il nome nuovo è quello di Stefano Travaglia, anche lui beneficiario delle molte cancellazioni. Tra queste, quella di Fabio Fognini, ancora alle prese con problemi al polpaccio sinistro. Nessun italiano si è iscritto alle qualificazioni, illuminate dal talento del finlandese Emil Ruusuvuori.

In giornata sarà reso noto il tabellone principale, mentre le qualificazioni partiranno da domani.

Foto: Alison Liyanage / Shutterstock.com