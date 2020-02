Atletica, Larissa Iapichino firma il record italiano under 20: la figlia di Fiona May salta 6.40 indoor

Larissa Iapichino ha firmato il nuovo record italiano under 20, l’azzurra ha saltato 6.40 metri in occasione dei Campionati Italiani Juniores che si stanno disputando ad Ancona. La figlia di Fiona May ha così aggiunto quattro centimetri alla propria prestazione siglata due anni fa a Padova (6.36 il 28 gennaio 2018), al sesto e ultimo tentativo ha piazzato la zampata che vale anche la miglior prestazione mondiale stagionale di categoria. La 17enne è cresciuta notevolmente rispetto al 6.22 realizzato settimana scorsa a Karlsruhe anche se è ancora lontana dal primato personale all’aperto (6.64). La Campionessa d’Europa di categoria è riuscita a battere agevolmente Arianna Battistella (6.11) e Chiara Smeraldo (6.07).

Larissa Iapichino ha commentato così la sua gara ai microfoni della Fidal: “È stata una gara complicata, soprattutto all’inizio, perché stiamo lavorando molto sulla rincorsa ma sono contenta del carattere che sono riuscita a tirar fuori all’ultimo salto e quindi posso ritenermi soddisfatta. Non sono più quella del 2019: sono cresciuta, sono un po’ più forte fisicamente, e di conseguenza la rincorsa deve essere modificata. Dobbiamo trovare equilibrio. La gara contro le atlete più forti del mondo a Karlsruhe mi ha insegnato tanto, al di là del risultato e delle difficoltà che ho riscontrato. Posso dire di essere andata via con un’esperienza in ‘saccoccia’ che mi tornerà utile per il futuro, e lo è stata anche oggi. Sabato prossimo sarò a Glasgow per un altro meeting importante, poi chiuderò la mia stagione indoor agli Assoluti, di nuovo qui ad Ancona, il weekend del 22-23 febbraio”.

Foto: FIDAL/Colombo