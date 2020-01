Volley femminile: Conegliano asfalta l’Alba Blaj. Le venete tornano in vetta al girone di Champions League

Conegliano vince senza alcun problema la sfida contro le rumene dell’Alba Blaj. La squadra di Daniele Santarelli si impone con un netto 25-16 25-16 25-17. Le venete tornano in vetta alla classifica del gruppo D di Champions League con undici punti, due in più delle francesi del Nantes.

Grande protagonista Raphaela Folie capace di mettere a referto 16 punti. Molto bene Paola Egonu e Miriam Sylla che hanno realizzato rispettivamente 11 e 8 punti. Buona prestazione anche per Chiaka Ogbogu che ha collezionato 6 punti.

CRONACA DELLA PARTITA

Inizio di partita abbastanza equilibrato con le venete che riescono a piazzare il primo break grazie alla scatenata Paola Egonu (6-4). Reazione impalpabile della squadra rumena con le ragazze di Santarelli che continuano a martellare e che con Miriam Sylla continuano ad inanellare punti (15-8). In questa fase la squadra di casa prova a controllare ma Ioana Maria Baciu cerca di dare la scossa alle sue (19-16). Conegliano alza nuovamente il ritmo e le percentuali in difesa e piazza un parziale di 6-0 che consente alle venete di conquistare il primo parziale 25-16.

Nessun problema anche nel secondo set con Raphaela Folie che entra in partita e mette a referto il 5-2. Le padrone di casa sono decisamente superiori in difesa e continuano ad attaccare con precisione e grazie a Kimberly Hill salgono sul 14-9. Ancora una volta le ragazze di Darko Zakoc provano a reagire ma senza troppo successo. Chiaka Ogbogu diventa protagonista mettendo a referto il 21-11. La squadra di Santarelli non deve fare altro che controllare chiudendo con lo stesso punteggio del set precedente ovvero 25-16.

Il leit motiv del match non cambia con le venete che continuano a guidare le danze. Il break arriva abbastanza presto con la solita Paola Egonu (7-5). Le ospiti provano a rimanere in scia senza riuscirci. Raphaela Folie continua a tirare delle gran diagonali e mette a referto il punto del 14-8. Conegliano nonostante il vantaggio continua ad attaccare con grande determinazione e sale fino al 20-14. A questo punto le rumene sono costretta ad alzare bandiera bianca con la squadra di Santarelli che chiude sul 25-17.

