VIDEO Lazio-Sampdoria 5-1, Highlights, gol e sintesi: spettacolare tripletta di Ciro Immobile

La Lazio ha sconfitto la Sampdoria per 5-1 nel match valido per la ventesima giornata di Serie A, i biancocelesti hanno dominato la partita allo Stadio Olimpico di Roma e rafforzano il terzo posto ad appena tre punti di distacco dalla capolista Juventus (a parità di partite giocate). Tutto molto facile per i ragazzi di Simone Caicedo trascinati da uno strepitoso Ciro Immobile, autore di una magnifica tripletta (due gol su rigore) e dai sigilli di Caicedo e Bastos. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Lazio-Sampdoria 5-1.

VIDEO HIGHLIGHTS GOL LAZIO-SAMPDORIA 5-1:

GOL CAICEDO (1-0):

Felipe Caicedo marca para la Lazio en la Liga Italiana. pic.twitter.com/jrYpJYJx7J — Radio Ciudad 101.7FM (@RadioCiudad1017) January 18, 2020

PRIMO GOL IMMOBILE (2-0):

2° Gol da Lazio marcado por Immobile de pênalti. pic.twitter.com/Jq4GQr7aWS — Futebollif’ Gols (@gols_do_mundobk) January 18, 2020

SECONDO GOL IMMOBILE (3-0):

GOL BASTOS (4-0):

4° Gol da Lazio, Bastos marca após escanteio. SIGA A PÁGINA E DÊ RT PARA NOS AJUDAR 🖤 pic.twitter.com/3UjAUvKdWK — Futebollif’ Gols (@gols_do_mundobk) January 18, 2020

TERZO GOL IMMOBILE (5-0):

5° Gol da Lazio, Immobile marca de pênalti e faz hat-trick na partida. São 22 gols agora no campeonato, seguido por lukaku e C. Ronaldo ambos com 14 gols. SIGA A PÁGINA E DÊ RT PARA NOS AJUDAR 🖤 pic.twitter.com/ELchT8HOge — Futebollif’ Gols (@gols_do_mundobk) January 18, 2020

Foto: Lapresse