Kobe Bryant ha perso la vita in un terribile incidente in elicottero occorso nel tardo pomeriggio italiano di ieri. L’icona dei Los Angeles Lakers, un giocatore di basket che ha letteralmente fatto la storia dello sport negli ultimi 20 anni, è purtroppo morto in seguito a uno schianto nei pressi di Calabasas (a ovest di Los Angeles, USA). Il 41enne statunitense viaggiava con la figlia Gianna di 13 anni e con altre sette persone, purtroppo tutte scomparse in questo tragico incidente probabilmente causato dalla fitta nebbia. Il decesso di Kobe Bryant ha sconvolto tutti gli appassionati di sport, le immagine che provengono dal luogo della sciatura e la colonna di fumo che si è alzata da quell’area hanno scosso tutto il mondo. Di seguito il VIDEO e le immagini.

VIDEO INCIDENTE KOBE BRYANT, IL LUOGO DELLA SCIAGURA E LA COLONNA DI FUMO:

Loading...

Loading...

Foto: Lapresse