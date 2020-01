VIDEO Ilicic gol da centrocampo: magia alla ‘Maradona’ in Torino-Atalanta

Un gol da cineteca da distanza siderale su punizione: questa la sintesi della rete di Ilicic valida per lo 0-4 in casa del Torino nell’anticipo serale della 21a giornata della Serie A di calcio, in cui l’Atalanta si è alla fine imposta per 0-7, salendo così a quota 38 in classifica, momentaneamente al quarto posto assieme alla Roma. Mattatore della serata proprio lo sloveno Ilicic, autore di una tripletta, completano il tabellino marcatori Muriel (doppietta, uno dal dischetto), Gosens e Zapata (su rigore).

IL GOL DELLO 0-4 DI JOSIP ILICIC

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse