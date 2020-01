VIDEO Djokovic-Schwartzman, Highlights Australian Open 2020: la sintesi della partita, il serbo conquista i quarti di finale

Tutto come da programma. Novak Djokovic (n.2 del mondo) conferma i favori del pronostico e si impone negli ottavi di finale degli Australian Open 2020 di tennis contro l’argentino Diego Schwartzman (n.14 ATP). Il serbo, campione in carica di questo Slam, si è imposto in 2 ore e 7 minuti di partita con il punteggio di 6-3 6-4 6-4, ottenendo la quarta vittoria in altrettanti incontri disputati con il sudamericano. Di seguito gli highlights:

VIDEO Djokovic-Schwartzman, Highlights Australian Open 2020

Foto: LaPresse