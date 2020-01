Venezia-Virtus Bologna in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020

E’ il big match della 20esima giornata di serie A basket quello che oggi alle 20.30 vedrà contrapposti i campioni d’Italia dell’Umana Reyer Venezia e la capolista Segafredo Virtus Bologna. Ambedue i sodalizi, oltretutto, stanno vivendo un ottimo momento di forma, tanto che entrambi hanno una striscia aperta di quattro successi consecutivi. In settimana i lagunari hanno vinto in Eurocup contro il Patrasso, mentre la V-Nere si sono sbarazzate di Trento nel derby italiano.

All’andata la spuntò la Virtus, con il risultato di 75-70, in un match che fu completamente dominato da Milos Teodosic. In quell’occasione, infatti, il serbo sfornò una prestazione da 22 punti e 7 assist in appena 21 minuti, rivelandosi un rebus impossibile da risolvere per la difese dei veneti. Da allora, però, molte cose sono cambiate e questa volte Venezia potrà fare affidamento sul fattore Taliercio.

Sarà possibile seguire questo match in diretta tv su Eurosport 2 e in alternativa in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento dandovi così modo di non perdervi nulla di ciò che accade sul parquet.

IL PROGRAMMA DI REYER VENEZIA – VIRTUS BOLOGNA

Orario: 20.30

Diretta TV: Eurosport 2

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo