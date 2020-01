Tour Down Under 2020: come vederlo in tv e streaming. Programma, orari e tv delle sei tappe

Comincerà nella notte di domani il Tour Down Under, prima corsa World Tour della stagione ciclistica. La gara si comporrà delle classiche sei tappe: tre adatte agli uomini più rapidi, una con un finale che tirà all’insù comunque non proibitivo per gli sprinter e due con arrivo in salita. Molti i protagonisti attesi, tra le ruote veloci ci sono Caleb Ewan, Elia Viviani, Sam Bennett e Alberto Dainese. Tra gli uomini di classifica, invece, oltre al vincitore uscente Daryl Impey, presenti anche Pavel Sivakov, Simon Yates, Diego Ulissi e Richie Porte.

Si parte con una frazione di 150 km che inizia e finisce a Tanuda senza grosse asperità altimetriche. Il secondo giorno sarà la volta dell’arrivo classico di Stirling, già visto pochi giorni fa nel Tour Down Under femminile, oltretutto, il quale strizza l’occhio sia agli sprinter che tengono un minimo in salita sia a corridori esplosivi come Diego Ulissi che qua si impose nel 2014. La terza frazione, invece, prevede l’arrivo sull’erta asprissima di Paracombe, ascesa già affrontata nel 2017 quando Richie Porte staccò tutti. Due tappe per ruote veloci, nei giorni seguenti, con il traguardo posto a Murray Bridge e Victor Harbor, prima del classico finale sulla Willunga Hill, salita in cui Richie Porte vince senza soluzione di sosta dal 2014.

Le tappe si svolgeranno tutte nella notte italiana con arrivo solitamente previsto verso le 5.00. Non vi sarà alcuna diretta TV, ma Rai Sport proporrà delle sintesi durante pomeriggio e sera post svolgimento delle frazioni.

IL PROGRAMMA DEL TOUR DOWN UNDER 2020

1a tappa Tanunda-Tanunda (150 km) (21 gennaio)

Ore 1.30 – 5.15

2a tappa Woodside-Stirling (135,8 km) (22 gennaio)

Ore 1.30 – 5.00

3a tappa Unley-Paracombe (131 km) (23 gennaio)

Ore 1.30 – 5.00

4a tappa Nordwood-Murray Bridge (152,8 km) (24 gennaio)

Ore 1.30 – 5.30

5a tappa Glenelg-Victor Harbor (149,1 km) (25 gennaio)

Ore 1.10 – 5.10

6a tappa McLaren Vale-Willunga Hill (151,5 km) (26 gennaio)

Ore 1.10 – 5.00

Foto: Lapresse