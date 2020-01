Test MotoGP Shakedown Sepang 2020: orari, programma, calendario, tv e streaming

30Siamo ormai pronti per il via ufficiale del Mondiale 2020 di MotoGP. I test pre-stagionali di Sepang (Malesia) sono ormai dietro le porte e, in questa stagione, avranno un succoso antipasto. Da domenica 2 a martedì 4 febbraio, infatti, si terrà lo shakedown. Tre giorni di test ai quali potranno prendere parte anche i rookie e lo spagnolo Alex Marquez con il team Honda, un modo intelligente per accelerare l’adattamento alla sua Honda RC213V.

A questo primo appuntamento stagionale parteciperanno anche i piloti ufficiali dei due team che usufruiscono ancora delle concessioni, Aprilia e KTM, oltre ai collaudatori dei sei costruttori. Non vedremo al via, quindi, Valentino Rossi o Marc Marquez, ancora alle prese con la riabilitazione dopo l’intervento alla spalla di questo inverno. La nuova annata della classe regina, quindi, sta per prendere il via. Ancora pochi giorni e vedremo finalmente sull’asfalto le nuove moto e inizieremo a farci un’idea sui reali valori in pista. L’esordio del Gran Premio del Qatar di Losail appare sempre meno lontano…

IN TV – I test shakedown 2020 della MotoGP non avranno nè copertura televisiva nè in streaming.

PROGRAMMA TEST MOTOGP 2020

Domenica 2 febbraio – Martedì 4 febbraio

Test shakedown MotoGP a Sepang

