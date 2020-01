Tabellone Coppa Italia 2020: calendario partite, orari, tv, accoppiamenti e incroci fino alla finale

Sono rimaste ormai solo le migliori otto squadre nel tabellone finale della Coppa Italia 2020 di calcio maschile, che si appresta ad entrare nella fase più calda con una serie di quarti di finale estremamente interessanti e spettacolari. Nessuna delle big, a parte l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, è uscita di scena nei turni eliminatori apparecchiando la tavola per una fase conclusiva della manifestazione molto attesa e dal tasso tecnico mediamente molto elevato.

Nella parte alta del tabellone sono rimaste in gara la strepitosa Lazio di Simone Inzaghi, che se la vedrà al prossimo turno in trasferta contro il Napoli, e l’Inter di Antonio Conte, chiamata a non sbagliare davanti al pubblico di San Siro per avere la meglio della Fiorentina. Nella parte bassa andrà in scena un bel match tra il nuovo Milan di Zlatan Ibrahimovic ed il Torino di Andrea Belotti, oltre ad un Juventus-Roma che promette scintille. Di seguito il calendario completo ed il tabellone fino alla finale della Coppa Italia 2019-2020 di calci

TABELLONE COPPA ITALIA CALCIO 2020

QUARTI DI FINALE:

Napoli-Lazio (martedì 21 gennaio, ore 20.45)

Inter-Fiorentina (mercoledì 29 gennaio, ore 20.45)

Milan-Torino (martedì 28 gennaio, ore 20.45)

Juventus-Roma (mercoledì 22 gennaio, ore 20.45)

SEMIFINALI:

Vincente Napoli-Lazio/Vincente Inter-Fiorentina (sfida andata e ritorno, date ancora da definire)

Vincente Milan-Torino/Vincente Juventus-Roma (sfida andata e ritorno, date ancora da definire)

FINALE:

Vincente semifinale 1/Vincente semifinale 2 (mercoledì 13 maggio)

